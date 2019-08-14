Мнения / Аналитика / Политэкономия
Статья опубликована в № 4876 от 14.08.2019 под заголовком: «Жрущие вместе» против граждан

Нация для шашлыка и нация для дубинок

Общество сознательно раскалывают на народ действующего президента и фракцию, недостойную даже диалога
Андрей Колесников

Бывают некоторые трагические символические совпадения: в начале первого срока Владимира Путина, 12 августа 2000 г., затонула атомная подводная лодка «Курск», спустя 19 лет в начале четвертого срока президента, 8 августа 2019 г., случилась авария на полигоне в Архангельской области и при испытании «специзделия» погибло пять сотрудников Саровского ядерного центра. Детали катастрофы до сих пор неясны, как непонятны и ее последствия: поведение властей пугающим образом напомнило Чернобыль-1986. Жизнь в очередной раз подло подражала художественному вымыслу, хотя сериал «Чернобыль» в высокой степени приблизился к реальности в подражании ей. Фильм-напоминание оказался самосбывающимся прогнозом: власти врали в 1986-м, почему бы им не врать сейчас? Никто не знает правды: действительно ли это ядерная батарея (официальная версия) или «горела, падая» мультяшная ракета из кремлевской Дисней-студии.

1 июля 2019 г. четверо моряков-подводников погибли на батискафе «Лошарик», тоже испытывая что-то необычайно секретное. Секретность гробит людей и множит число катастроф.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике