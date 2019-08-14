Нация для шашлыка и нация для дубинок
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Бывают некоторые трагические символические совпадения: в начале первого срока Владимира Путина, 12 августа 2000 г., затонула атомная подводная лодка «Курск», спустя 19 лет в начале четвертого срока президента, 8 августа 2019 г., случилась авария на полигоне в Архангельской области и при испытании «специзделия» погибло пять сотрудников Саровского ядерного центра. Детали катастрофы до сих пор неясны, как непонятны и ее последствия: поведение властей пугающим образом напомнило Чернобыль-1986. Жизнь в очередной раз подло подражала художественному вымыслу, хотя сериал «Чернобыль» в высокой степени приблизился к реальности в подражании ей. Фильм-напоминание оказался самосбывающимся прогнозом: власти врали в 1986-м, почему бы им не врать сейчас? Никто не знает правды: действительно ли это ядерная батарея (официальная версия) или «горела, падая» мультяшная ракета из кремлевской Дисней-студии.
1 июля 2019 г. четверо моряков-подводников погибли на батискафе «Лошарик», тоже испытывая что-то необычайно секретное. Секретность гробит людей и множит число катастроф.
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