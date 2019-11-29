Чего хочет ФСБ от российского образования и науки

Попытки дешифровки запрета на въезд в контексте темы выступления Клеман – сходства между «желтыми жилетами» и «ватниками» – не имеют смысла. Дело не в параллелях. Дело в том, что главный ответственный за состояние умов в стране – ФСБ давно решила, что кастрации рунета для порядка в головах недостаточно. Пора ударить – и крепко ударить – по распустившейся социальной науке и гуманитарному знанию.