Чего хочет ФСБ от российского образования и науки
Понятно, что все мы можем уехать. Но также понятно, что это будет предательством не только будущих студентов, но и науки как таковой
Вечером 27 ноября погранслужба ФСБ не впустила в Россию известного французского социолога Карин Клеман. Ее остановили на паспортном контроле в «Шереметьево», а затем уведомили, что она представляет угрозу «безопасности государства» и поэтому ей на 10 лет запрещен въезд в Россию. Клеман должна была вести панель, посвященную новым стратам и новым тактикам субъективации, на конференции, приуроченной к 90-летию социолога Владимира Ядова.
Попытки дешифровки запрета на въезд в контексте темы выступления Клеман – сходства между «желтыми жилетами» и «ватниками» – не имеют смысла. Дело не в параллелях. Дело в том, что главный ответственный за состояние умов в стране – ФСБ давно решила, что кастрации рунета для порядка в головах недостаточно. Пора ударить – и крепко ударить – по распустившейся социальной науке и гуманитарному знанию.