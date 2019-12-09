Кто станет победителем в битве заговоров

В день, когда выйдет эта колонка, в Лозанне состоится заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). По итогам этого заседания спортсмены нашей страны, скорее всего, потеряют право выступать под флагом России на Олимпийских играх 2020 и 2022 гг., чемпионате мира по футболу 2022 г. в Катаре, не исключено, что Санкт-Петербург не сможет принять матчи Евро-2020, финал Лиги чемпионов 2021 г. и чемпионат мира по хоккею 2023 г. Кроме того, мы можем потерять право провести чемпионаты мира по волейболу, водным видам спорта и пляжному футболу, а также летнюю Универсиаду 2023 г. в Екатеринбурге.