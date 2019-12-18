Новая удавка для госзакупок

Диагноз, с которым сложно не согласиться, выглядит так: для бюджетных организаций всех уровней и отраслей деятельности закупки на бюджетные средства, как добросовестные, так и недобросовестные, совершаются при помощи одних и тех же манипуляций. С точки зрения организации процесса закупок нет большой разницы между ворами и честными администраторами. Если у вас вообще есть какая-то содержательная цель – получить ли откат, экономно и рационально использовать бюджетные средства или просто закупить достаточно качественный товар или заказать услугу, – вы обречены манипулировать правилами закупок приблизительно по одним и тем же схемам. Позволить себе бездумно играть по безумным правилам могут лишь те администраторы, кого вообще не интересует никакой результат – ни честный, ни коррупционный, а только соблюдение процедуры. Остальные вынуждены хитрить, причем ситуация в равной степени превращает и добросовестного чиновника, и завзятого вора в потенциальный объект уголовного преследования.