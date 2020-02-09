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Про зайцев и пассажиров по принуждению

Сплетение государственных и бизнес-интересов заставляет нас покупать то, что мы не хотим
Максим Буев
На общественные блага можно смотреть как на принудительную страховку, которую через налоги государство обязывает всех покупать

Вам случалось проехаться зайцем? Наверняка. Это ж так классно – получить услугу задаром! Но зайцы, они же free riders, – это одно, а мы часто оказываемся в положении принуждаемых к потреблению, forced riders: мы платим за билет и едем в путешествие, которого не хотим. Возможно, мы с вами даже живем в то время и в той стране, где этих принудительных пассажиров гораздо больше, чем зайцев.

Очевидная практика навязанного потребления хорошо знакома водителям: на светофоре к вам подскакивают подростки и начинают мыть лобовое стекло. Требуется ли услуга водителю, эти дети с губкой не спрашивают. Но оплату могут требовать агрессивно. Другой пример подобного принуждения – силовое предпринимательство 1990–2000-х гг.: навязывание охранных услуг, по-простому «крыша», его прекрасно описал социолог Вадим Волков. Однако и принужденные к потреблению, и зайцы – это неотъемлемые черты другой, менее маргинальной части экономики: предоставления общественных благ.

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