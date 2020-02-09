Про зайцев и пассажиров по принуждению

Вам случалось проехаться зайцем? Наверняка. Это ж так классно – получить услугу задаром! Но зайцы, они же free riders, – это одно, а мы часто оказываемся в положении принуждаемых к потреблению, forced riders: мы платим за билет и едем в путешествие, которого не хотим. Возможно, мы с вами даже живем в то время и в той стране, где этих принудительных пассажиров гораздо больше, чем зайцев.