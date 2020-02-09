Про зайцев и пассажиров по принуждению
На общественные блага можно смотреть как на принудительную страховку, которую через налоги государство обязывает всех покупать
Вам случалось проехаться зайцем? Наверняка. Это ж так классно – получить услугу задаром! Но зайцы, они же free riders, – это одно, а мы часто оказываемся в положении принуждаемых к потреблению, forced riders: мы платим за билет и едем в путешествие, которого не хотим. Возможно, мы с вами даже живем в то время и в той стране, где этих принудительных пассажиров гораздо больше, чем зайцев.
Очевидная практика навязанного потребления хорошо знакома водителям: на светофоре к вам подскакивают подростки и начинают мыть лобовое стекло. Требуется ли услуга водителю, эти дети с губкой не спрашивают. Но оплату могут требовать агрессивно. Другой пример подобного принуждения – силовое предпринимательство 1990–2000-х гг.: навязывание охранных услуг, по-простому «крыша», его прекрасно описал социолог Вадим Волков. Однако и принужденные к потреблению, и зайцы – это неотъемлемые черты другой, менее маргинальной части экономики: предоставления общественных благ.