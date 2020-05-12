Когда Россия и Турция перестали быть Европой

Были времена, когда более 70% жителей Турции заявляли, что хотят вступления в ЕС. И в России в конце 1990-х г. были сильны посеянные властью «демократов» надежды войти в «европейскую семью народов», поэтому 65% россиян тогда считали, что надо стремиться к вступлению в ЕС (и только 17% были против). Даже в 2008 г. почти 60% россиян считали, что «Россия – европейская страна». Но ни у Турции, ни у России получить членство в ЕС не получилось, не приняли. Одного стремления мало. Ни та, ни другая страна не сумели, да и не хотели, ввести у себя те порядки, те права и свободы, те институты, которые являются нормой в ЕС.