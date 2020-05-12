«Родные мои», или «Ну вас к черту»

«Родные мои!» – обратился президент России к неразумным россиянам старших возрастов, норовящим сбросить с себя ярмо самоизоляции. И тем самым лишний раз подчеркнул свой функционал отца нации. Это что-то новенькое в арсенале кремлевского пиара, невольным образом – через один клик – вызывающее аллюзию со сталинским жалобным: «Братья и сестры... К вам обращаюсь, друзья мои!»