На европейские депозитарии нужно подать в суд

На европейские депозитарии нужно подать в судТакой ход поможет дешевле и быстрее вернуть доступ к заблокированным активам
Процесс подтверждения и раскрытия конечных бенефициаров ценных бумаг и денежных средств инвесторов с целью их разморозки в европейских депозитариях будет сложным, дорогостоящим и займет много времени. Параллельно стоит рассматривать возможность подачи коллективного иска о защите прав инвесторов к самим Euroclear, Clearstream, а также европейским регуляторам.
Уже около трех месяцев Национальный расчетный депозитарий (НРД) находится под санкциями Евросоюза. В НРД хранится больше всего акций и облигаций российских эмитентов, и, соответственно, его услугами активно пользуются как российские, так и международные инвесторы.
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