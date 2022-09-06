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На европейские депозитарии нужно подать в суд

Такой ход поможет дешевле и быстрее вернуть доступ к заблокированным активам
Владимир Шаповалов , декан факультета международного бизнеса и делового администрирования МГИМО

Процесс подтверждения и раскрытия конечных бенефициаров ценных бумаг и денежных средств инвесторов с целью их разморозки в европейских депозитариях будет сложным, дорогостоящим и займет много времени. Параллельно стоит рассматривать возможность подачи коллективного иска о защите прав инвесторов к самим Euroclear, Clearstream, а также европейским регуляторам.

Уже около трех месяцев Национальный расчетный депозитарий (НРД) находится под санкциями Евросоюза. В НРД хранится больше всего акций и облигаций российских эмитентов, и, соответственно, его услугами активно пользуются как российские, так и международные инвесторы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных