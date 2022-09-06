На европейские депозитарии нужно подать в суд

Процесс подтверждения и раскрытия конечных бенефициаров ценных бумаг и денежных средств инвесторов с целью их разморозки в европейских депозитариях будет сложным, дорогостоящим и займет много времени. Параллельно стоит рассматривать возможность подачи коллективного иска о защите прав инвесторов к самим Euroclear, Clearstream, а также европейским регуляторам.