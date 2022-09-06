Экономика глобального недоверия

Экономика глобального недоверияМир уже давно находится в фазе ужесточения торговых войн
В результате разразившейся в 2020 г. пандемии вопрос доверия в экономике большого числа стран и в масштабах всей мировой экономики стал весьма актуальным. Ведь рост числа межстрановых барьеров, нарушение цепочек поставок, разрыв производственных, научных и культурных связей, хаотичные действия правительств по введению локдаунов привели к всеобщей неуверенности в завтрашнем дне. Не случайно восстановление доверия в мировой торговле и цепочках поставок стало одним из важнейших вопросов в повестке пленарных онлайн-заседаний Всемирного экономического форума в Давосе в январе текущего года.
Рост недоверия – проблема не только последних лет. В ежегодном исследовании «Барометр доверия», проводимом компанией Edelman, отчетливо прослеживается тенденция снижения уровня доверия к различным институтам в случае проблем в экономике. Наиболее примечательно содержание доклада «Барометр доверия» 2022 г., который получил название «Круговорот недоверия» (TheCycleofDistrust). Опрос более 36 000 респондентов из 28 стран показал, что больше половины опрошенных (6 из 10) не доверяют чему-либо, пока не увидят воочию подтверждение достоверности. Государства и СМИ воспринимаются как «раскольнические силы» почти половиной респондентов, а политическим лидерам и журналистам люди склонны доверять менее всего. Уровень беспокойства о том, что фейковые новости используются в качестве оружия, достиг максимальных значений за всю историю проведения исследований – так считали 76% опрошенных.