Экономика глобального недоверия

Рост недоверия – проблема не только последних лет. В ежегодном исследовании «Барометр доверия», проводимом компанией Edelman, отчетливо прослеживается тенденция снижения уровня доверия к различным институтам в случае проблем в экономике. Наиболее примечательно содержание доклада «Барометр доверия» 2022 г., который получил название «Круговорот недоверия» (TheCycleofDistrust). Опрос более 36 000 респондентов из 28 стран показал, что больше половины опрошенных (6 из 10) не доверяют чему-либо, пока не увидят воочию подтверждение достоверности. Государства и СМИ воспринимаются как «раскольнические силы» почти половиной респондентов, а политическим лидерам и журналистам люди склонны доверять менее всего. Уровень беспокойства о том, что фейковые новости используются в качестве оружия, достиг максимальных значений за всю историю проведения исследований – так считали 76% опрошенных.