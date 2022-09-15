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Есть ли у людей задачи на Луне

Экспедиция туда должна иметь общечеловеческий формат
Андрей Ионин , член Совета по внешней и оборонной политике

На 27 сентября назначен старт первой миссии из серии «Артемида». Это будет премьерный полет «сверхтяжа» SLS с новейшим космическим кораблем Orion, дебют которого пройдет в беспилотном режиме. Корабль направится на орбиту Луны и спустя 42 дня вернется на Землю. Если все пройдет удачно, в 2024 г. США отправят к Луне этот корабль уже с четырьмя астронавтами. На 2025 г. (вдумайтесь, как это скоро!) назначен полет с высадкой людей на лунную поверхность.

Парадокс, но главная проблема американского лунного проекта не ракеты и космические корабли – они построены, – а отсутствие цели национального уровня. Такого масштаба, который бы оправдывал трату сотен миллиардов бюджетных долларов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных