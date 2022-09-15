Есть ли у людей задачи на Луне

Есть ли у людей задачи на ЛунеЭкспедиция туда должна иметь общечеловеческий формат
На 27 сентября назначен старт первой миссии из серии «Артемида». Это будет премьерный полет «сверхтяжа» SLS с новейшим космическим кораблем Orion, дебют которого пройдет в беспилотном режиме. Корабль направится на орбиту Луны и спустя 42 дня вернется на Землю. Если все пройдет удачно, в 2024 г. США отправят к Луне этот корабль уже с четырьмя астронавтами. На 2025 г. (вдумайтесь, как это скоро!) назначен полет с высадкой людей на лунную поверхность.
Парадокс, но главная проблема американского лунного проекта не ракеты и космические корабли – они построены, – а отсутствие цели национального уровня. Такого масштаба, который бы оправдывал трату сотен миллиардов бюджетных долларов.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам