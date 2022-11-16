Почему Маск продолжает продавать акции Tesla

Почему Маск продолжает продавать акции TeslaНаверняка основатель компании знает то, чего не видят инвесторы
С ноября прошлого года Илон Маск поступательно реализует свой пакет акций Tesla. За это время компания уже потеряла более 40% рыночной стоимости.
Ровно год назад Маск впервые приступил к реализации принадлежащего ему пакета акций Tesla. Именно рыночная капитализация компании сделала его богатейшим человеком планеты. Тогда ему удалось выручить огромные средства, причем по ценам, которые за короткое время достигли рекордных уровней.
В прошлом году Маск провел опрос относительно продажи своего 10%-ного пакета Tesla среди подписчиков в Twitter. И более половины 60-миллионной аудитории его поддержали. С тех пор стоимость компании существенно сократилась. Теперь Tesla стоит около $600 млрд вместо $1 трлн год назад.
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