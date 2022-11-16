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Почему Маск продолжает продавать акции Tesla

Наверняка основатель компании знает то, чего не видят инвесторы
Владимир Шаповалов , декан факультета международного бизнеса и делового администрирования МГИМО

С ноября прошлого года Илон Маск поступательно реализует свой пакет акций Tesla. За это время компания уже потеряла более 40% рыночной стоимости.

Ровно год назад Маск впервые приступил к реализации принадлежащего ему пакета акций Tesla. Именно рыночная капитализация компании сделала его богатейшим человеком планеты. Тогда ему удалось выручить огромные средства, причем по ценам, которые за короткое время достигли рекордных уровней.

В прошлом году Маск провел опрос относительно продажи своего 10%-ного пакета Tesla среди подписчиков в Twitter. И более половины 60-миллионной аудитории его поддержали. С тех пор стоимость компании существенно сократилась. Теперь Tesla стоит около $600 млрд вместо $1 трлн год назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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