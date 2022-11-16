Почему Маск продолжает продавать акции Tesla

В прошлом году Маск провел опрос относительно продажи своего 10%-ного пакета Tesla среди подписчиков в Twitter. И более половины 60-миллионной аудитории его поддержали. С тех пор стоимость компании существенно сократилась. Теперь Tesla стоит около $600 млрд вместо $1 трлн год назад.