«Пелевин»: а был ли мальчик?На Kion вышел фильм про самого закрытого писателя, в факте существования которого все уже начинают сомневаться
Автору «Generation П» – 60. Цифра эта, конечно, шокирует не настолько, как недавнее 40-летие Маколея Калкина из «Один дома» или 50-летие навсегда хрупкой Татьяны Булановой. И все же неприятно царапает. Один из самых ярких персонажей российской культуры рубежа тысячелетий скоро разменяет седьмой десяток. И тем лишний раз напоминает нам, как быстро летит время и как стремительно отдаляется от нас та эпоха. Юбилейный фильм, впрочем, получился не только про перестройку и 1990-е, но и вполне про сегодняшний день. Пелевинский макабр стареет гораздо медленнее, чем хотелось бы. И чем стареет сам Пелевин.
Родион Чепель, сооснователь компании «Амурские волны», уже снимал и про Влада Листьева, и про Павла Дурова, и его «Пелевин» – уж никак не ритуальное подношение в день юбилея. От обычных теледокументалок к годовщине какого-нибудь классика фильм отличает не только киноязык, хотя и здесь – дистанция огромного размера (впрочем, снять что-то уж совсем традиционное про затворника и оригинала Пелевина сложно при всем желании). Приятно именно целеполагание. Никаких дешевых разоблачений или дежурных похвал, нет и фанатского любования. А есть понятное человеческое любопытство. Обычный парень из Чертанова Северного – и вот ведь. Гуру.