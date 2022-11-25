«Пелевин»: а был ли мальчик?

Автору «Generation П» – 60. Цифра эта, конечно, шокирует не настолько, как недавнее 40-летие Маколея Калкина из «Один дома» или 50-летие навсегда хрупкой Татьяны Булановой. И все же неприятно царапает. Один из самых ярких персонажей российской культуры рубежа тысячелетий скоро разменяет седьмой десяток. И тем лишний раз напоминает нам, как быстро летит время и как стремительно отдаляется от нас та эпоха. Юбилейный фильм, впрочем, получился не только про перестройку и 1990-е, но и вполне про сегодняшний день. Пелевинский макабр стареет гораздо медленнее, чем хотелось бы. И чем стареет сам Пелевин.