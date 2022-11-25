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«Пелевин»: а был ли мальчик?

На Kion вышел фильм про самого закрытого писателя, в факте существования которого все уже начинают сомневаться
Николай Корнацкий , критик

Автору «Generation П» – 60. Цифра эта, конечно, шокирует не настолько, как недавнее 40-летие Маколея Калкина из «Один дома» или 50-летие навсегда хрупкой Татьяны Булановой. И все же неприятно царапает. Один из самых ярких персонажей российской культуры рубежа тысячелетий скоро разменяет седьмой десяток. И тем лишний раз напоминает нам, как быстро летит время и как стремительно отдаляется от нас та эпоха. Юбилейный фильм, впрочем, получился не только про перестройку и 1990-е, но и вполне про сегодняшний день. Пелевинский макабр стареет гораздо медленнее, чем хотелось бы. И чем стареет сам Пелевин.

Кадр из трейлера фильма /KION

Родион Чепель, сооснователь компании «Амурские волны», уже снимал и про Влада Листьева, и про Павла Дурова, и его «Пелевин» – уж никак не ритуальное подношение в день юбилея. От обычных теледокументалок к годовщине какого-нибудь классика фильм отличает не только киноязык, хотя и здесь – дистанция огромного размера (впрочем, снять что-то уж совсем традиционное про затворника и оригинала Пелевина сложно при всем желании). Приятно именно целеполагание. Никаких дешевых разоблачений или дежурных похвал, нет и фанатского любования. А есть понятное человеческое любопытство. Обычный парень из Чертанова Северного – и вот ведь. Гуру.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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