«Замерзшие»: ложкой снег мешая

«Замерзшие»: ложкой снег мешаяНа видеосервисах «Иви» и Okko вышел семисерийный детектив про поиски серийного убийцы в маленьком северном городе
В городке Костомукше, что на Крайнем Севере, живет Евгений Рудин (Артем Быстров, известный по главной роли в фильме «Дурак» и по сериалу «Триггер») – полицейский следователь с неприятным характером, этически сомнительными профессиональными методами и высокими показателями раскрываемости преступлений. В свободное от работы время он без особого, как видно, успеха старается быть хорошим мужем для своей жены Ирины (Ирина Вербицкая, известная по сериалу «Родина») и заменить отца ее сыну от первого брака – вечно понурому подростку Артему (Максим Карушев, известный по сериалу Happy End).
В день рождения пасынка Рудин не угадал с подарком, приревновал именинника к родному отцу (Даниил Воробьев, известный по сериалам «Триггер» и «Метод-2»), на всех обиделся и ушел жалеть себя в бар. Пока он там сидел, грустно щелкая зажигалкой, кто-то убивает его жену, причем очень непростым способом: обездвижив Ирину уколом какого-то нейролептика, снимает с нее одежду и оставляет замерзать в машине. Вместе с влюбленной в него молодой помощницей Машей (Елена Тронина, известная по главным ролям в сериалах Happy End и «Аврора») Рудин принимается за расследование. А множественное число в названии сериала намекает зрителю, что Ирина не последняя, кто тут будет заморожен.