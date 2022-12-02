«Замерзшие»: ложкой снег мешая

В день рождения пасынка Рудин не угадал с подарком, приревновал именинника к родному отцу (Даниил Воробьев, известный по сериалам «Триггер» и «Метод-2»), на всех обиделся и ушел жалеть себя в бар. Пока он там сидел, грустно щелкая зажигалкой, кто-то убивает его жену, причем очень непростым способом: обездвижив Ирину уколом какого-то нейролептика, снимает с нее одежду и оставляет замерзать в машине. Вместе с влюбленной в него молодой помощницей Машей (Елена Тронина, известная по главным ролям в сериалах Happy End и «Аврора») Рудин принимается за расследование. А множественное число в названии сериала намекает зрителю, что Ирина не последняя, кто тут будет заморожен.