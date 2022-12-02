Газета
Медиа / Стиль жизни / Мнения / Культура Эксклюзивно по подписке

«Замерзшие»: ложкой снег мешая

На видеосервисах «Иви» и Okko вышел семисерийный детектив про поиски серийного убийцы в маленьком северном городе
Роман Черкасов , критик

В городке Костомукше, что на Крайнем Севере, живет Евгений Рудин (Артем Быстров, известный по главной роли в фильме «Дурак» и по сериалу «Триггер») – полицейский следователь с неприятным характером, этически сомнительными профессиональными методами и высокими показателями раскрываемости преступлений. В свободное от работы время он без особого, как видно, успеха старается быть хорошим мужем для своей жены Ирины (Ирина Вербицкая, известная по сериалу «Родина») и заменить отца ее сыну от первого брака – вечно понурому подростку Артему (Максим Карушев, известный по сериалу Happy End).

/Продюсерская компания «Среда»

В день рождения пасынка Рудин не угадал с подарком, приревновал именинника к родному отцу (Даниил Воробьев, известный по сериалам «Триггер» и «Метод-2»), на всех обиделся и ушел жалеть себя в бар. Пока он там сидел, грустно щелкая зажигалкой, кто-то убивает его жену, причем очень непростым способом: обездвижив Ирину уколом какого-то нейролептика, снимает с нее одежду и оставляет замерзать в машине. Вместе с влюбленной в него молодой помощницей Машей (Елена Тронина, известная по главным ролям в сериалах Happy End и «Аврора») Рудин принимается за расследование. А множественное число в названии сериала намекает зрителю, что Ирина не последняя, кто тут будет заморожен.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных