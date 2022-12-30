«Конец истории» завершился возвращением к ее привычному течению

«Конец истории» завершился возвращением к ее привычному течениюКонфликт России и Запада приведет к укреплению роли Китая как альтернативного финансового центра
В 1989 г. «короткий ХХ век» завершился «концом истории» – победой западного капиталистического мира над советским социалистическим проектом. На тот момент в мире не осталось ни одной страны или сообщества, которое предлагало бы глобальную альтернативу в виде своего взгляда на организацию экономики, общества и политической системы.
Советский блок самораспустился. Значительная его часть быстро интегрировалась в НАТО и Европейский союз. Другие крупные мировые игроки начали органично встраиваться в западноцентричную мировую систему задолго до окончания холодной войны. Китай сохранил высокий уровень суверенитета в плане своего внутреннего устройства, но быстро встроился в капиталистическую экономику, активно торгуя с США, ЕС и со всем остальным миром. Пекин при этом уклонился от продвижения социалистического проекта за рубежом. Индия на собственные глобальные проекты не претендовала, хотя также сохраняла высокий уровень самобытности своей политической системы и до сих пор уклонялась от присоединения к блокам и альянсам. Другие сколько-нибудь крупные игроки также оставались в пределах правил игры «либерального мирового порядка», избегая бросать ему вызов. Отдельные бунтари, такие как Иран или Северная Корея, большой угрозы не представляли, хотя и вызывали обеспокоенность упорством своего сопротивления, настойчивым продвижением ядерных программ, успешной адаптацией к санкциям и по большому счету высокой устойчивостью к потенциальному военному нападению из-за его высокой цены.
На короткий период стало казаться, что глобальный вызов может исходить от радикального исламизма. Но пошатнуть существующий порядок он тоже не мог. Поначалу зрелищные военные кампании США и их союзников в Ираке и Афганистане в итоге мало что дали для демократизации исламского мира. Но и глобального изменения правил игры также не произошло. Более того, борьба с радикальным исламизмом даже укрепила идентичность западного мира, стоящего на страже светского и рационального в противовес религиозному и аффективному.
Россия в новом мировом порядке, на первый взгляд, нашла свою нишу, не вызывающую большого беспокойства на Западе. Страна превратилась в периферийную экономику, специализированную на поставках сырья. Ее рынок с удовольствием осваивался глобальными западными компаниями. Ее крупная буржуазия стала частью глобальной элиты, «глобальными русскими». Промышленность либо деградировала, либо встроилась в глобальные цепочки. Человеческий капитал постепенно сжимался. В целом Россия была в восприятии западных партнеров увядающей, но при этом достаточно предсказуемой державой. Ее эпизодические взрывы негодования по поводу бомбежек Югославии, войны в Ираке или революций на постсоветском пространстве так или иначе сглаживались и большой проблемой не считались. Можно было для порядка критиковать Москву за «наследие авторитаризма» или за нарушение прав человека, периодически поучать, хвалить за культурную близость Западу, но при этом давать понять, что никакой глубокой интеграции не будет. Робкие попытки российского бизнеса войти в капитал Opel, Airbus или приобрести активы в иных областях, т. е. добиться чуть более равноправных и взаимозависимых экономических отношений, успеха не имели. Москве также весьма прямо и откровенно давали понять, что ее озабоченности западным военным присутствием на постсоветском пространстве легитимных основ не имеют и будут игнорироваться.