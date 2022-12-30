«Конец истории» завершился возвращением к ее привычному течению

Россия в новом мировом порядке, на первый взгляд, нашла свою нишу, не вызывающую большого беспокойства на Западе. Страна превратилась в периферийную экономику, специализированную на поставках сырья. Ее рынок с удовольствием осваивался глобальными западными компаниями. Ее крупная буржуазия стала частью глобальной элиты, «глобальными русскими». Промышленность либо деградировала, либо встроилась в глобальные цепочки. Человеческий капитал постепенно сжимался. В целом Россия была в восприятии западных партнеров увядающей, но при этом достаточно предсказуемой державой. Ее эпизодические взрывы негодования по поводу бомбежек Югославии, войны в Ираке или революций на постсоветском пространстве так или иначе сглаживались и большой проблемой не считались. Можно было для порядка критиковать Москву за «наследие авторитаризма» или за нарушение прав человека, периодически поучать, хвалить за культурную близость Западу, но при этом давать понять, что никакой глубокой интеграции не будет. Робкие попытки российского бизнеса войти в капитал Opel, Airbus или приобрести активы в иных областях, т. е. добиться чуть более равноправных и взаимозависимых экономических отношений, успеха не имели. Москве также весьма прямо и откровенно давали понять, что ее озабоченности западным военным присутствием на постсоветском пространстве легитимных основ не имеют и будут игнорироваться.