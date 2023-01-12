Американизация правых

Но, как и во времена холодной войны, такое развитие событий не означает, что контактов больше нет вообще – они переходят от официальных органов к оппозиционным силам. И здесь вопрос в том, кто еще может быть партнером для России. Во время холодной войны левые и коммунистические оппозиционные движения поддерживали контакты с СССР, отчасти из-за идеологического родства, но также и потому, что правительства в их странах в то время, как правило, были правыми, а оппозиционные силы – левыми. Несколько традиционных контактов сохраняются и сейчас, но они скорее являются пережитком и не играют никакой роли.