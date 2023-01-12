Американизация правых

Американизация правыхБез единого партнера в Западной Европе Россия окажется в еще большей изоляции, чем СССР
Решение Кремля применить оружие, чтобы остановить на Украине расширение НАТО на восток, стало неожиданностью для западных правительств. Хотя все понимали, какие интересы стоят на кону, никто не ожидал, что Россия именно сейчас проведет красную черту: до сих пор, но не дальше!
Россия с небольшим «ворчанием» принимала расширение НАТО на восток, и это было негласной деловой основой ее дружественных отношений с Западной Европой, сложившихся после распада СССР. Таким образом, с точки зрения западных правительств, было вполне логично, что после 24 февраля они такими ударными темпами отвернулись от России. Ассоциации дружбы были распущены, научное сотрудничество приостановлено, программы школьного обмена прекращены, «братские» отношения между городами заморожены. Не говоря уже о санкциях. С тех пор Россию от Европы, похоже, отделяет новый «железный занавес».
Но, как и во времена холодной войны, такое развитие событий не означает, что контактов больше нет вообще – они переходят от официальных органов к оппозиционным силам. И здесь вопрос в том, кто еще может быть партнером для России. Во время холодной войны левые и коммунистические оппозиционные движения поддерживали контакты с СССР, отчасти из-за идеологического родства, но также и потому, что правительства в их странах в то время, как правило, были правыми, а оппозиционные силы – левыми. Несколько традиционных контактов сохраняются и сейчас, но они скорее являются пережитком и не играют никакой роли.