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«Король и Шут»: на лицо ужасные, с бесами внутри

На «Кинопоиске» выходит сериал про легендарную питерскую панк-группу
Роман Черкасов , критик

В феврале 1999 г. «Король и Шут» успешно отыгрывают свой первый большой концерт в питерском «Юбилейном». Разгромив от избытка радостных чувств гримерку, вокалист и основатель группы Михаил Горшенев (Горшок – Константин Плотников, снимавшийся в сериалах «Союз спасения» и «Вертинский») с удовольствием мочится с крыши дворца спорта. А потом, науськиваемый внутренним бесом, нетрезво размышляет: не сигануть ли ему вот прямо сейчас вниз, впечатав свое тело в асфальт, а имя – в историю.

Кадр из сериала /Лунапарк

Случившийся тут же второй вокалист и сооснователь «КиШ» Андрей Князев (Князь – Влад Коноплев, известный по фильму «Дополнительный урок»), как может, его отговаривает, и, стоя бездны на краю, герои вспоминают прошлое. Вот флешбэк в 1995 г., когда «КиШ» впервые играли в Москве в клубе Sexton. Вот в 1990 г. – будучи студентами реставрационного училища, друзья выбирают название для группы. А вот 1993 г. – они выступают в клубе «Там-там» и дерутся со скинами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных