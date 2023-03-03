«Король и Шут»: на лицо ужасные, с бесами внутри

Случившийся тут же второй вокалист и сооснователь «КиШ» Андрей Князев (Князь – Влад Коноплев, известный по фильму «Дополнительный урок»), как может, его отговаривает, и, стоя бездны на краю, герои вспоминают прошлое. Вот флешбэк в 1995 г., когда «КиШ» впервые играли в Москве в клубе Sexton. Вот в 1990 г. – будучи студентами реставрационного училища, друзья выбирают название для группы. А вот 1993 г. – они выступают в клубе «Там-там» и дерутся со скинами.