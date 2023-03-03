«Король и Шут»: на лицо ужасные, с бесами внутри

«Король и Шут»: на лицо ужасные, с бесами внутриНа «Кинопоиске» выходит сериал про легендарную питерскую панк-группу
В феврале 1999 г. «Король и Шут» успешно отыгрывают свой первый большой концерт в питерском «Юбилейном». Разгромив от избытка радостных чувств гримерку, вокалист и основатель группы Михаил Горшенев (Горшок – Константин Плотников, снимавшийся в сериалах «Союз спасения» и «Вертинский») с удовольствием мочится с крыши дворца спорта. А потом, науськиваемый внутренним бесом, нетрезво размышляет: не сигануть ли ему вот прямо сейчас вниз, впечатав свое тело в асфальт, а имя – в историю.
Случившийся тут же второй вокалист и сооснователь «КиШ» Андрей Князев (Князь – Влад Коноплев, известный по фильму «Дополнительный урок»), как может, его отговаривает, и, стоя бездны на краю, герои вспоминают прошлое. Вот флешбэк в 1995 г., когда «КиШ» впервые играли в Москве в клубе Sexton. Вот в 1990 г. – будучи студентами реставрационного училища, друзья выбирают название для группы. А вот 1993 г. – они выступают в клубе «Там-там» и дерутся со скинами.