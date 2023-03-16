Силиконовые грабли

В марте 2023 г. всем пришлось вспомнить уроки 2008-го. Много было сказано о сделанных выводах за полтора десятилетия, но повторяются и запоздалая реакция, и похожие методы спасения, и та же риторика. Условия с тех пор изменились, и промедление в решении банковских проблем повышает риски глобальной рецессии.