«Коты Эрмитажа»: «морской волк» в музейных интерьерах

Корабельного котенка смывает волной за борт и выбрасывает на остров. На острове стоит заброшенный особняк и никого нет, кроме маленького злобного песика. Прошел зачем-то год. Ни с того ни с сего еще одна волна накатывает на берег и разрушает особняк. Героя вновь уносит в море – на сей раз на деревянном клавесине и вместе с невесть откуда взявшейся мышью по имени Морис. Кот и мышь становятся друзьями, и интеллигентный Морис нарекает героя Винсентом (в честь Ван Гога).