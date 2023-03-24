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«Коты Эрмитажа»: «морской волк» в музейных интерьерах

В прокат вышел мультфильм про котов, охраняющих Эрмитаж от грызунов
Роман Черкасов , критик

Корабельного котенка смывает волной за борт и выбрасывает на остров. На острове стоит заброшенный особняк и никого нет, кроме маленького злобного песика. Прошел зачем-то год. Ни с того ни с сего еще одна волна накатывает на берег и разрушает особняк. Героя вновь уносит в море – на сей раз на деревянном клавесине и вместе с невесть откуда взявшейся мышью по имени Морис. Кот и мышь становятся друзьями, и интеллигентный Морис нарекает героя Винсентом (в честь Ван Гога).

Старинный клавесин из морской пучины вылавливают рыбаки и доставляют его в Эрмитаж. С этого момента начинается совсем другой фильм. Винсент вступает в ряды эрмитажных котов, защищающих экспонаты от грызунов. Морис хочет сгрызть все шедевры мировой живописи. Эрмитажные коты хотят изловить и съесть Мориса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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