«Актрисы»: про актеров и людей

«Где мы были эти восемь лет? В оперу ходили, на балет». Ну не восемь, шесть: действие в сериале начинается в 2014-м и заканчивается в 2020-м, так что пандемия становится последним (крайним, как говорят в таких случаях в кино и театре) потрясением, пережитым героями вместе со страной. И не «ходили», а существовали там, в опере, балете, театре, ведь почти все без исключения персонажи сериала – это актеры. Или актрисы.