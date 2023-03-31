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«Актрисы»: про актеров и людей

На платформах Wink и «Кинопоиск» выходит сериал «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука
Лариса Юсипова , кинокритик

«Где мы были эти восемь лет? В оперу ходили, на балет». Ну не восемь, шесть: действие в сериале начинается в 2014-м и заканчивается в 2020-м, так что пандемия становится последним (крайним, как говорят в таких случаях в кино и театре) потрясением, пережитым героями вместе со страной. И не «ходили», а существовали там, в опере, балете, театре, ведь почти все без исключения персонажи сериала – это актеры. Или актрисы.

Вдохновитель и продюсер проекта Валерий Тодоровский рассказывал в интервью «Ведомостям», что, прочитав сценарий сериала «Псих», предложил начинающему автору Паулине Андреевой (снималась в сериалах «Оттепель», «13-я клиническая») написать что-нибудь для его студии. О том, что она лучше всего знает. И Паулина написала про трех подруг-актрис. И про театр. После «Психа», которым актриса Андреева дебютировала в кинодраматургии, это ее второй сценарий для сериала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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