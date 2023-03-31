«Актрисы»: про актеров и людей

«Актрисы»: про актеров и людейНа платформах Wink и «Кинопоиск» выходит сериал «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука
«Где мы были эти восемь лет? В оперу ходили, на балет». Ну не восемь, шесть: действие в сериале начинается в 2014-м и заканчивается в 2020-м, так что пандемия становится последним (крайним, как говорят в таких случаях в кино и театре) потрясением, пережитым героями вместе со страной. И не «ходили», а существовали там, в опере, балете, театре, ведь почти все без исключения персонажи сериала – это актеры. Или актрисы.
Вдохновитель и продюсер проекта Валерий Тодоровский рассказывал в интервью «Ведомостям», что, прочитав сценарий сериала «Псих», предложил начинающему автору Паулине Андреевой (снималась в сериалах «Оттепель», «13-я клиническая») написать что-нибудь для его студии. О том, что она лучше всего знает. И Паулина написала про трех подруг-актрис. И про театр. После «Психа», которым актриса Андреева дебютировала в кинодраматургии, это ее второй сценарий для сериала.