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«Яга и Книга заклинаний»: ступа ярости

В прокате мультфильм о временах, когда главная злодейка русских сказок была еще молода и добра
Николай Корнацкий , критик

Все сказочные семьи несчастливы одинаково. Принцесса Синеглазка сразу невзлюбила мачеху – и ведь не зря. Белладонна – самая настоящая ведьма. И отчего же короли всегда так легкомысленны – женятся на женщинах с ядовитыми именами?

Сначала Белладонна отравила королеву и заняла ее место, а теперь потихоньку травит самого короля, чтобы править единолично. Синеглазка не сидит сложа руки и отправляется в далекое путешествие в Тридевятое царство. Там, по слухам, растет яблоня, плоды которой лечат любую хворь. А Белладонне только того и надо – мало ли что может случиться с царевишной в дороге, и яд переводить не придется. На свое счастье, Синеглазка встречает по пути не абы кого, а Бабу Ягу. Да не простую, а молодую и совсем не злую. Скорее эксцентричную.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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