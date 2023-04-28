«Яга и Книга заклинаний»: ступа ярости

Сначала Белладонна отравила королеву и заняла ее место, а теперь потихоньку травит самого короля, чтобы править единолично. Синеглазка не сидит сложа руки и отправляется в далекое путешествие в Тридевятое царство. Там, по слухам, растет яблоня, плоды которой лечат любую хворь. А Белладонне только того и надо – мало ли что может случиться с царевишной в дороге, и яд переводить не придется. На свое счастье, Синеглазка встречает по пути не абы кого, а Бабу Ягу. Да не простую, а молодую и совсем не злую. Скорее эксцентричную.