«Уничтожить»: Мишель Уэльбек против апатии

Это, конечно, игра. Уэльбек сознательно жонглирует жанрами, перещелкивает то на политический триллер, то на околонаучную фантастику с уходом в конспирологию. Но не то чтобы сильно закручивает «бульварную» интригу – внутри этой жанровой рамки гораздо подробнее выписана едкая семейная сага в духе Джонатана Франзена. Это и есть главный сюжет, который, в свою очередь, оказывается лениво замаскированной аллегорией. Аллегорией чего – постоянный читатель поймет сразу. Евроскептик и антиглобалист Уэльбек, конечно, в очередной раз пишет о закате западной цивилизации. Неслучайно «Уничтожить» он назвал своим последним романом – вряд ли ему удастся что-то еще существенное добавить по теме. Кажется, во французском королевстве прогнило все.