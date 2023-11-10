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«Волшебный участок»: фантастические твари и волшебная полиция

На видеосервисе Okko стартовал показ сериала о современной Москве и ее сказочных обитателях
Кирилл Горячок , кинокритик

Герои русских сказок живут среди нас и вполне неплохо приспособились к современной жизни. Баба Яга (Татьяна Догилева, «Забытая мелодия для флейты», «Обычная женщина») подрабатывает вебкам-моделью, лешие в шапках-невидимках грабят банки, а Змей Горыныч (Павел Деревянко, «СуперБобровы», «Гоголь») вечерами ходит есть шаурму. За волшебными жителями Москвы присматривает секретная организация ОБСП (Отдел по борьбе со сказочными преступлениями).

В последнее время чудища стали чаще нарушать закон, да и дух Кощея, заточенный в интернете, просится наружу. Нужно срочно расширять штат сотрудников по борьбе со сказочной преступностью. Новобранцем становится бывший полицейский снайпер Алексей (Николай Наумов, «Реальные пацаны»), который после несчастного случая был уволен со службы и ушел в продолжительный запой. Как и все нормальные люди, он не подозревал, что живет по соседству с гномами и ведьмами. Но, чтобы помочь смертельно больной сестре Кате (Мария Ахмедзянова, «Ухожу красиво», «Год культуры») и ее не по годам разумной дочке-школьнице, он заступает на опасную и трудную службу. Как оказалось, бросить пить куда проще, чем ловить разбушевавшихся персонажей детских книжек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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