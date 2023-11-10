«Волшебный участок»: фантастические твари и волшебная полиция

В последнее время чудища стали чаще нарушать закон, да и дух Кощея, заточенный в интернете, просится наружу. Нужно срочно расширять штат сотрудников по борьбе со сказочной преступностью. Новобранцем становится бывший полицейский снайпер Алексей (Николай Наумов, «Реальные пацаны»), который после несчастного случая был уволен со службы и ушел в продолжительный запой. Как и все нормальные люди, он не подозревал, что живет по соседству с гномами и ведьмами. Но, чтобы помочь смертельно больной сестре Кате (Мария Ахмедзянова, «Ухожу красиво», «Год культуры») и ее не по годам разумной дочке-школьнице, он заступает на опасную и трудную службу. Как оказалось, бросить пить куда проще, чем ловить разбушевавшихся персонажей детских книжек.