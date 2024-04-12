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«Сто лет тому вперед»: прекрасное далеко, будь!

Хулиганский дух нового фильма про Алису Селезневу заставляет вспомнить «Стражей галактики»
Николай Корнацкий , критик

18 апреля в прокат выходит фантастический экшн «Сто лет тому вперед» – новая экранизация повести Кира Булычева, по которой в 1980-е был снят культовый сериал «Гостья из будущего». Алиса Селезнева стала другой – и это хорошо

В титрах фантастического экшна «Сто лет тому вперед» честно указано: по мотивам одноименной повести Кира Булычева. Поэтому сюжет знакомый и незнакомый одновременно. Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн из «Праведника» и «Монастыря»), 11-классник из Москвы 2024 г., случайно находит артефакт под названием космион – разноцветный клубок энергий, который перебрасывает парня на сто лет вперед. Там, в прекрасной Москве 2124 г., Коля видит белые дирижабли на магнитной тяге, зеленые парки в разгар октября – а еще ровесницу Алису Селезневу (Дарья Верещагина из «Трудных подростков» и «Оффлайна»). И парню в 17, понятно, прикольная девчонка интереснее всех дирижаблей и парков, вместе взятых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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