«Сто лет тому вперед»: прекрасное далеко, будь!

В титрах фантастического экшна «Сто лет тому вперед» честно указано: по мотивам одноименной повести Кира Булычева. Поэтому сюжет знакомый и незнакомый одновременно. Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн из «Праведника» и «Монастыря»), 11-классник из Москвы 2024 г., случайно находит артефакт под названием космион – разноцветный клубок энергий, который перебрасывает парня на сто лет вперед. Там, в прекрасной Москве 2124 г., Коля видит белые дирижабли на магнитной тяге, зеленые парки в разгар октября – а еще ровесницу Алису Селезневу (Дарья Верещагина из «Трудных подростков» и «Оффлайна»). И парню в 17, понятно, прикольная девчонка интереснее всех дирижаблей и парков, вместе взятых.