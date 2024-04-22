Путь из варяг в персы

В Красном море неспокойно, у Суэцкого канала периодически возникают серьезные трудности с непрерывностью судоходства, многочисленные угрозы озвучиваются в адрес традиционных направлений грузопотока из нашей страны. При этом за последние два года для российских компаний на порядок возросла роль индийского рынка. Это в очередной раз заставляет обратиться к международному транспортному коридору (МТК) «Север – Юг», который может справиться с некоторыми логистическими проблемами как России, так ряда ближневосточных государств, а также ускорить и удешевить доставку грузов. Но для этого необходимо решить существенные инфраструктурные вопросы и вовлечь в проект новые страны. Просто не будет. Но за последние два года развитие проекта существенно ускорилось.