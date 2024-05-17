«Калимба»: про уродов и людей

На Okko появились первые эпизоды триллера про опасный психологический эксперимент, который пошел не так, как планировалось. Похожий на десятки других остросюжетных фильмов о людях в замкнутом пространстве сериал тем не менее способен удивить – и нетривиальной завязкой, и внезапными поворотами истории