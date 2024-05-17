«Калимба»: про уродов и людей

«Калимба»: про уродов и людейНа Okko стартовал триллер про психологический эксперимент, который пошел не по плану
На Okko появились первые эпизоды триллера про опасный психологический эксперимент, который пошел не так, как планировалось. Похожий на десятки других остросюжетных фильмов о людях в замкнутом пространстве сериал тем не менее способен удивить – и нетривиальной завязкой, и внезапными поворотами истории
Загадочный психиатр (Федор Бондарчук – «9 рота», «Свои», «Даун Хаус») собирает в подвале загородного особняка группу людей – четырех несчастных, чья жизнь пошла наперекосяк, и четырех их обидчиков. Дамнификантам и их жертвам предстоит провести две недели в обществе друг друга – психиатр утверждает, что такая терапия поможет изжить все травмы.
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