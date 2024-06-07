«Манюня: Приключения в Москве»: пломбир и кока-кола

Манюня, Наринэ и Каринэ (Екатерина Темнова, Карина Каграманян и Карина Мнацаканян соответственно, все трое известны ролями в прежних выпусках франшизы) вместе с суровой Ба (Джульетта Степанян – «На солнце, вдоль рядов кукурузы») едут в Москву в гости к старому бабушкиному знакомому Григорию Савельевичу (актерский кинодебют Евгения Петросяна). В столице девочки будут выслеживать шпионов, потеряются, найдутся и познакомятся аж с двумя знаменитостями.