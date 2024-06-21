«Шинель М»: танец надежды

«Шинель М»: танец надеждыЮрий Смекалов поставил танцевальную драму о Мейерхольде и гоголевском Башмачкине
В рамках программы, посвященной 150-летию Всеволода Мейерхольда, на Новой сцене Александринского театра прошла премьера Юрия Смекалова и его творческого объединения «МЭД». Выдуманная история о том, как режиссер Мейерхольд ставит гоголевскую «Шинель», вышла неожиданной и эффектной. Солист Мариинского театра, хореограф, обладатель «Золотой маски» Смекалов все увереннее движется в сторону режиссуры.
Синтетическое действие «Шинели М» объединяет не только авторскую музыку, балет и оперу, но и драму. Вместе с балетом перед зрителем выступают лучшие драматические артисты Санкт-Петербурга (звезды Александринки, МДТ, Театра Ленсовета – Виталий Куликов, Лаура Пицхелаури, Илья Дель, Александр Новиков и др.), а заодно и оперные (сопрано Мариинского театра Гелена Гаскарова и Екатерина Фенина).