«Шинель М»: танец надежды

Синтетическое действие «Шинели М» объединяет не только авторскую музыку, балет и оперу, но и драму. Вместе с балетом перед зрителем выступают лучшие драматические артисты Санкт-Петербурга (звезды Александринки, МДТ, Театра Ленсовета – Виталий Куликов, Лаура Пицхелаури, Илья Дель, Александр Новиков и др.), а заодно и оперные (сопрано Мариинского театра Гелена Гаскарова и Екатерина Фенина).