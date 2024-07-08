Взаимный интерес

Ожидается, что во время своего визита в Москву глава правительства Индии Нарендра Моди обсудит с российскими коллегами в том числе и наращивание экспорта индийских товаров в Россию. Действительно, сейчас торговый дисбаланс между странами очень серьезный: по итогам января – апреля 2024 г. объем экспорта из РФ в Индию был эквивалентен $21,6 млрд, а в обратном направлении – всего около $1,6 млрд, в 13,5 раза меньше. С переходом на платежи в национальных валютах в конце 2022 г. Индия стала платить за российские товары рупиями, на которые можно закупить индийские товары. И сейчас рост экспорта из Индии уже очень существенный: на 21% за четыре месяца 2024 г. Для сравнения, импорт из России за этот период увеличился на 10%. Эти цифры – не «разовая акция», а результат планомерного расширения сотрудничества стран на всех уровнях. Начиная с государственного: для своей первой (после вступления в должность на третий срок) зарубежной поездки премьер-министр Индии выбрал Россию не случайно.