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Взаимный интерес

Индийская промышленность найдет, что предложить России. И это будет интересно российскому бизнесу
Прасун Пракаш , основатель Центра содействия развитию стратегического партнерства России и Индии

Ожидается, что во время своего визита в Москву глава правительства Индии Нарендра Моди обсудит с российскими коллегами в том числе и наращивание экспорта индийских товаров в Россию. Действительно, сейчас торговый дисбаланс между странами очень серьезный: по итогам января – апреля 2024 г. объем экспорта из РФ в Индию был эквивалентен $21,6 млрд, а в обратном направлении – всего около $1,6 млрд, в 13,5 раза меньше. С переходом на платежи в национальных валютах в конце 2022 г. Индия стала платить за российские товары рупиями, на которые можно закупить индийские товары. И сейчас рост экспорта из Индии уже очень существенный: на 21% за четыре месяца 2024 г. Для сравнения, импорт из России за этот период увеличился на 10%. Эти цифры – не «разовая акция», а результат планомерного расширения сотрудничества стран на всех уровнях. Начиная с государственного: для своей первой (после вступления в должность на третий срок) зарубежной поездки премьер-министр Индии выбрал Россию не случайно.

В свою очередь Индия тоже заинтересована в том, чтобы активно поставлять в Россию свою продукцию. Во-первых, потому, что видит в нашей стране выгодного партнера, а во-вторых, потому, что ей в принципе нужно исправлять собственный отрицательный баланс в международной торговле, который негативно влияет на стоимость рупии и ее роль в мировой экономике. Дефицит внешней торговли Индии в 2023 г. составил $240 млрд. Дело в том, что Индия больше закупает товаров в других странах, чем продает. Так исторически сложилось, потому что долгое время основой ее экономики было сельское хозяйство, и только относительно недавно она из аграрного государства стала аграрно-индустриальным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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