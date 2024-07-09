Да здравствует неразбериха!

Даже при наиболее благоприятном раскладе страна рискует оказаться в полном тупике. Размер госдолга будет расти, покупательная способность населения – падать, а гнев и отчаяние людей – только усиливаться. При наихудшем сценарии Франция может оказаться в условиях, подобных ситуации с немецкой Веймарской республикой в 20-е гг. прошлого века. Из-за роста влияния маргинальных группировок возрастает опасность открытого противостояния политических противников на улицах городов страны. Крайне левые с удовольствием вступают в уличные баталии со своим главным противником – французской полицией. В этой ситуации вполне может возникнуть харизматичный лидер, который быстро возьмет инициативу в свои руки. Франция – колыбель революции и родина гильотины. Жители мало какой другой страны так же охотно готовы выходить на уличные демонстрации протеста, как это делают французы.