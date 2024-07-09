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Да здравствует неразбериха!

Франция после выборов рискует оказаться в полном тупике
Карин Кнайсль , руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ

Месяц назад, вскоре после завершения проигранных его однопартийцами европейских выборов, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил: «Мы хотим ясности». В тот день «Национальное объединение» Марин Ле Пен обеспечило себе относительное большинство. Макрон полагал, что то, что оказалось возможным в Европарламенте, не обязательно должно будет повториться и в национальном парламенте страны. И именно поэтому он объявил о проведении досрочных парламентских выборов. Подобное странное решение повергло его министров и депутатов парламента в состояние настоящего шока. А за всем этим последовала грандиозная неразбериха по-французски.

Даже при наиболее благоприятном раскладе страна рискует оказаться в полном тупике. Размер госдолга будет расти, покупательная способность населения – падать, а гнев и отчаяние людей – только усиливаться. При наихудшем сценарии Франция может оказаться в условиях, подобных ситуации с немецкой Веймарской республикой в 20-е гг. прошлого века. Из-за роста влияния маргинальных группировок возрастает опасность открытого противостояния политических противников на улицах городов страны. Крайне левые с удовольствием вступают в уличные баталии со своим главным противником – французской полицией. В этой ситуации вполне может возникнуть харизматичный лидер, который быстро возьмет инициативу в свои руки. Франция – колыбель революции и родина гильотины. Жители мало какой другой страны так же охотно готовы выходить на уличные демонстрации протеста, как это делают французы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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