«Тайны Карениной»: перечитаем по ролям

Однако никому ранее не приходило в голову сделать про это реалити-шоу – как претендентки в прямом эфире соперничают между собой за возможность сыграть в экранизации Толстого. Строго говоря, документальный сериал «Тайны Карениной» (производство компании «Видеопрокат», первые две серии из шести уже на видеосервисах Kion и Wink) тоже не реалити – это мокьюментари, псевдошоу. Нам сразу же объясняют, что все игра, все имитация – никакого «фильма-приза» в финале не будет. На кону – историческая и психологическая правда. Актрисы соревнуются, чтобы доказать, чья «Анна» подлинная. Такая, какой ее задумал Толстой.