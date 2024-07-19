«Тайны Карениной»: перечитаем по ролям

«Тайны Карениной»: перечитаем по ролямДокументальный сериал по бестселлеру Павла Басинского притворяется реалити-шоу
Про Льва Толстого снято немало игровых и документальных фильмов, но такого явно никто еще не делал. Считается, что Анна Каренина для любой актрисы – что-то вроде Гамлета для актеров-мужчин. Роль-мечта, одна из самых желанных из всего мирового репертуара. И не то чтобы мечта недостижимая – все-таки в театре и в кино роман Толстого ставится регулярно. Буквально в прошлом году вышла «осовремененная» версия в Мексике – сериал под названием «Снова упасть».
Однако никому ранее не приходило в голову сделать про это реалити-шоу – как претендентки в прямом эфире соперничают между собой за возможность сыграть в экранизации Толстого. Строго говоря, документальный сериал «Тайны Карениной» (производство компании «Видеопрокат», первые две серии из шести уже на видеосервисах Kion и Wink) тоже не реалити – это мокьюментари, псевдошоу. Нам сразу же объясняют, что все игра, все имитация – никакого «фильма-приза» в финале не будет. На кону – историческая и психологическая правда. Актрисы соревнуются, чтобы доказать, чья «Анна» подлинная. Такая, какой ее задумал Толстой.