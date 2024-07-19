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«Тайны Карениной»: перечитаем по ролям

Документальный сериал по бестселлеру Павла Басинского притворяется реалити-шоу
Николай Корнацкий , критик

Про Льва Толстого снято немало игровых и документальных фильмов, но такого явно никто еще не делал. Считается, что Анна Каренина для любой актрисы – что-то вроде Гамлета для актеров-мужчин. Роль-мечта, одна из самых желанных из всего мирового репертуара. И не то чтобы мечта недостижимая – все-таки в театре и в кино роман Толстого ставится регулярно. Буквально в прошлом году вышла «осовремененная» версия в Мексике – сериал под названием «Снова упасть».

Однако никому ранее не приходило в голову сделать про это реалити-шоу – как претендентки в прямом эфире соперничают между собой за возможность сыграть в экранизации Толстого. Строго говоря, документальный сериал «Тайны Карениной» (производство компании «Видеопрокат», первые две серии из шести уже на видеосервисах Kion и Wink) тоже не реалити – это мокьюментари, псевдошоу. Нам сразу же объясняют, что все игра, все имитация – никакого «фильма-приза» в финале не будет. На кону – историческая и психологическая правда. Актрисы соревнуются, чтобы доказать, чья «Анна» подлинная. Такая, какой ее задумал Толстой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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