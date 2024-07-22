Выборы цвета нефти

Совсем скоро, 28 июля, пройдут президентские выборы в Венесуэле. В течение последних десятилетий западные СМИ пытаются представить эту южноамериканскую страну как типичный образец «левой диктатуры», где невозможны свободные выборы. Но на деле сегодня непросто найти примеры государств, где внутриполитическая борьба достигала бы такого накала, а исход электоральной гонки был бы настолько непредсказуем. Действующему президенту Николасу Мадуро будут противостоять с десяток других кандидатов, и, хотя западная пропаганда вновь начала мусолить свой излюбленный тезис про «административный ресурс», у оппозиционеров действительно имеются не иллюзорные шансы на победу. Почему так происходит и как исход выборов может отразиться на мировом рынке нефти?