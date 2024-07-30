Вечный непокой

Вечный непокойНАТО в Западной Азии: происходит историческая перезагрузка региональных амбиций
В 1955 г. по инициативе США была создана Организация центрального договора (СЕНТО), известная также как «Багдадский пакт». Его целью было формирование на Ближнем Востоке так называемого северного эшелона, в страны которого незадолго до подписания договора совершил турне тогдашний госсекретарь США Джон Фостер Даллес в рамках начального этапа реализации «доктрины Трумэна», основная идея которой сводилась к «сдерживанию коммунизма». В результате регион Ближнего Востока надолго превратился в один из основных плацдармов Холодной войны.
В результате организованного ЦРУ государственного переворота в Иране, приведшего к свержению в 1956 г. демократически избранного правительства премьер-министра Мухаммеда Мосаддыка, США удалось сделать важный шаг на пути к формированию здесь ключевого аванпоста для противостояния СССР. К подписанному в Багдаде договору присоединились такие страны, как Турция, Ирак, Сирия, Пакистан и Великобритания. Вспомним, что Великобритания, некогда доминировавшая в этом регионе, вынужденно оставляла свои позиции в результате стремительного процесса деколонизации Ближнего Востока, а ей на смену постепенно пришли США, которые понасоздавали здесь множество своих военных баз и стали активно вмешиваться в дела всех без исключения стран региона.
США, присоединившиеся к Пакту в качестве ассоциированного члена в 1956 г., оказывали определяющее влияние на работу Экономического комитета СЕНТО и ее комитета по борьбе с подрывной деятельностью. В июле 1958 г. в результате кровавого и особенно жестокого армейского мятежа в Ираке был свергнут монархический режим прозападно-ориентированного представителя Хашимитской династии короля Фейсала II, а ему на смену пришел революционный режим генерала Касема. Зашатался и трон иранского шаха, который незадолго до этого пришел к власти благодаря усилиям США. Как институт Организация центрального договора оказалась недолговечной, но ее создание стало одним из рубежных этапов Холодной войны. Присоединившаяся к НАТО Турция превратилась в итоге в одного из наиболее важных союзников США в регионе.
Ливан как эпицентр
Столица Ливана Бейрут, который тогда по привычке еще продолжали именовать Парижем Ближнего Востока, стала тем местом, где разместились представительства и конторы всевозможных западных советников и восточных радетелей за свободу. 1958 год вошел в историю как один из важных этапов противостояния между США и Советским Союзом, поддержавшим набирающие силу национально-освободительные движения и сторонников идеи арабского национализма. В июле 1958 г. США принимают решение о вводе своих войск на территорию Ливана и к югу от Бейрута осуществляется высадка контингента морской пехоты США численностью под 10 000 военнослужащих. У них не было четкого плана действий, но главный смысл интервенции состоял в том, чтобы привести к власти нового президента на фоне массовых волнений в стране и столкновений между христианскими и мусульманскими группировками. Это, разумеется, упрощенное толкование тех событий. В действительности ситуация в регионе всегда была и остается куда более запутанной.
В результате с американской точки зрения ситуация в регионе стабилизировалась и Вашингтону удалось сформировать сообщество союзных ему государств, самым важным и влиятельным из которых на многие десятилетия станет Саудовская Аравия. Однако после сокрушительных провалов военных операций в Ираке, Ливии и в особенности в Афганистане в августе 2021 г. США задумались о переосмыслении своей роли в регионе. Учитывая царящий внутри США хаос, Вашингтону следовало бы основательно заняться своими внутренними делами, а не пускаться в новые авантюры в песках Ближнего Востока.
Бюро НАТО в Иордании
Однако буквально несколько недель назад НАТО открыло свое первое региональное бюро. Примечательно, что располагаться оно будет не в одной из арабских стран Персидского залива, а на территории Иорданского Хашимитского Королевства. Объяснение этому очень простое: во время эскалации напряженности между Израилем и Ираном в апреле этого года именно Иордания оказалась той единственной страной в регионе, которая пришла на помощь США в отражении ударов нескольких сотен БПЛА и ракет, запущенных из Ирана по Израилю в ответ на бомбардировку Израилем иранского консульства в Дамаске.
В 1990 г., когда весь регион в единодушном порыве поддержал США в их противостоянии с иракским лидером Саддамом Хусейном, оккупировавшим перед этим Кувейт, в Багдад в знак солидарности с Саддамом Хусейном отправился не кто иной, как король Иордании Хусейн ибн Талал. Король Хусейн был, пожалуй, самым мудрым представителем своего поколения. Он обладал невероятным политическим чутьем, и мало кто из его современников мог бы похвастаться тем же. Он, разумеется, знал о той огромной популярности, которой пользовался среди палестинцев изолированный и маргинализированный Саддам Хуссейн. А ведь население Иордании в основном состоит из палестинцев, спасавшихся здесь от израильской оккупации. А вот наследник короля Хусейна король Абдалла совсем не чета своему отцу. И ему пришлось на ходу осваивать искусство каждодневной политической эквилибристики. Время покажет, способно ли заключение этого демонстративного союза с НАТО, которое в последнее время отнюдь не может похвастаться сколь-нибудь значительными достижениям, помочь стабилизировать обстановку внутри Иордании.
Эскалация на всех фронтах
На фоне хаоса, ставшего результатом израильской политики геноцида в секторе Газа, и на фоне внутренней смуты в самом Израиле, где в угоду сохранения власти премьер-министр Биньямин Нетаньяху рискует жизнями израильских заложников, захваченных после теракта «Хамаса» в октябре прошлого года, Ливан, похоже, вновь превращается в эпицентр боевых столкновений.
Кто бы ни стоял за нанесенным в прошедшую субботу ракетным ударом, приведшим к гибели 12 детей и подростков в расположенной на оккупированных Израилем Голанских высотах друзской деревне, эта атака явилась отличным поводом для начала активных боевых действий против шиитской группировки «Хезболла», являющейся наиболее боеспособной силой в регионе. Однако перед тем как запускать в ответ новые ракеты, следует все же организовать комиссию по расследованию обстоятельств этого происшествия и выяснить, кто именно за ним стоит. «Хезболла», в свою очередь, решительно отрицает свою причастность.
Нетаньяху намерен нанести движению «Хезболла» сокрушительный удар. Мысль об этом не дает ему покоя еще с лета 2006 г., когда противостояние между «Хезболлой» и Израилем завело ситуацию в тупик. На мой взгляд, он переоценивает возможности вооруженных сил Израиля. В секторе Газа уже погибло несколько сотен израильских солдат, тысячи военнослужащих получили ранения, производство и поставки боеприпасов осуществляются с перебоями. Поддержка со стороны США под вопросом. Да и сам Нетаньяху отнюдь не пользуется особой популярностью в армейской среде. Вот его брат Джонатан, погибший во время проведения контртеррористической операции в Энтеббе в 1976 г., считается в стране национальным героем. А про Нетаньяху говорят, что он всего лишь себялюбец и нарцисс.
Прямо сейчас мы становимся свидетелями прямых столкновений между Израилем и хуситами-ополченцами из ливанского движения «Ансарула», результатом которых уже стало банкротство израильского морского порта Эйлат. Мы видели обмен прямыми ракетными ударами между Израилем и Ираном, а также регулярные набеги израильских войск на территорию независимой Сирии. А еще мы ежедневно наблюдаем массовое уничтожение людей в секторе Газа и беспрецедентные действия Израиля на территории Западного берега реки Иордан.
НАТО под сенью Авраама
Во всей этой кутерьме НАТО пытается найти новые ориентиры, будь то Юго-Восточная или Западная Азия, ведь битва за Евразию характеризуется наличием сразу нескольких полей битвы с отчетливыми признаками Холодной войны. Во время своего недавнего визита в Вашингтон Нетаньяху призвал к созданию в регионе некоего подобия НАТО как «продолжения прорывных Соглашений Авраама», в рамках которых осенью 2020 г. были заключены соглашения о нормализации отношений между Израилем с одной стороны и Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом – с другой. Нетаньяху предложил назвать подобный пакт «Союзом Авраама». Его суть сводится к борьбе с Ираном, что вот уже несколько десятилетий является для Израиля основным приоритетом.
Однако, в отличие от ситуации десятилетней давности, Иран более не находится в изоляции. Тегеран установил долгосрочные стратегические партнерские отношения с Китаем, тесно сотрудничает с Россией и заключил мир с суннитскими государствами Персидского залива, в первую очередь с Саудовской Аравией. Заявления Нетаньяху оторваны от региональных и глобальных реалий. Начало вторжения в Ливан в текущий момент может привести к существенному перекраиванию карты региона, причем не в пользу Израиля.