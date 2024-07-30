Вечный непокой

В 1990 г., когда весь регион в единодушном порыве поддержал США в их противостоянии с иракским лидером Саддамом Хусейном, оккупировавшим перед этим Кувейт, в Багдад в знак солидарности с Саддамом Хусейном отправился не кто иной, как король Иордании Хусейн ибн Талал. Король Хусейн был, пожалуй, самым мудрым представителем своего поколения. Он обладал невероятным политическим чутьем, и мало кто из его современников мог бы похвастаться тем же. Он, разумеется, знал о той огромной популярности, которой пользовался среди палестинцев изолированный и маргинализированный Саддам Хуссейн. А ведь население Иордании в основном состоит из палестинцев, спасавшихся здесь от израильской оккупации. А вот наследник короля Хусейна король Абдалла совсем не чета своему отцу. И ему пришлось на ходу осваивать искусство каждодневной политической эквилибристики. Время покажет, способно ли заключение этого демонстративного союза с НАТО, которое в последнее время отнюдь не может похвастаться сколь-нибудь значительными достижениям, помочь стабилизировать обстановку внутри Иордании.