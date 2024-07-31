Неужели прорвало все плотины?Тактика Израиля способна втянуть в конфликт сразу несколько соседних государств
Неписаный закон многочисленных войн в Западной Азии гласит: лидеров не убивают. Из тех примеров, которые запомнились лично мне, самым показательным был эпизод с осадой резиденции главы Организации освобождения Палестины Ясира Арафата в Рамалле в 2002 г. По приказу тогдашнего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона пушки израильских танков были наведены на дом Арафата, но выстрелов не последовало. Тогда еще существовали негласные правила, которые соблюдал даже Шарон.
Исключения из правил лишь подтверждают сами правила. Таким исключением стала ликвидация Израилем шейха Ахмеда Ясина, легендарного слепого лидера «Хамаса» на заре его существования. И даже если лидера в конце концов убивали, то за этим обычно стояли его собственные люди, а не те, кто считался его официальным врагом. Вспомним, например, убийство президента Египта Анвара Садата в 1981 г. членами группировки «Братья-мусульмане», которые сочли Садата, тоже члена этой группировки, предателем общего дела. Или убийство премьер-министра Израиля Ицхака Рабина в 1995 г. своим же соотечественником с правыми взглядами, который за годы пребывания в заключении превратился в настоящего национального героя Израиля – страны, которая остается крайне поляризованной с самого момента своего образования в 1948 г.
Во вторник с разницей всего в несколько часов было нанесено несколько ударов по руководству «Хезболлы» и движения «Хамас». Целью удара в Бейруте был заместитель руководителя «Хезболлы». Погиб глава политбюро «Хамаса». Израиль никогда не делает официальных заявлений, чтобы взять на себя ответственность за подобные действия, но все следы ведут к израильскому руководству. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, чьи действия сегодня заметно критикуются, может, вероятно, рассчитывать на взлет своей популярности. Но присутствует ли в этих действиях Израиля какая-то внутренняя логика? Похоже, что они направлены только на сохранение власти Нетаньяху.
Все табу сняты
Вчера вечером был нанесен ракетный удар по резиденции в Тегеране, где остановился глава палестинского движения «Хамас» Исмаил Хания, прибывший в Иран накануне для участия в церемонии инаугурации вновь избранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана. С моей точки зрения, это заказное убийство – куда более серьезная провокация, чем атака Израиля на иранское консульство в Дамаске 1 апреля, или действия, предпринятые Израилем в ответ на ракетные удары Ирана, которые, в свою очередь, были его зеркальной реакцией на израильский налет на иранское диппредставительство. После состоявшегося обмена ударами ситуация вроде бы нормализовалась. Мировое сообщество призвало стороны к проявлению сдержанности, а вовлеченные в конфликт правительства не выказывали явного стремления к вступлению в полномасштабный военный конфликт.
Но вот этот ракетный удар по зданию в центре Тегерана оказался крайне унизительным для Ирана, и ему придется как-то на это реагировать. Но как? Иран созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности. Одновременно с этим происходит, по всей видимости, наращивание присутствия британских и американских военно-морских сил в Восточном Средиземноморье. В этом нет ничего необычного, так как, возможно, это связано с эвакуацией граждан этих двух стран, а их в Ливане проживает немало. Комплекс зданий посольства США в Бейруте является одним из их крупнейших в мире, как, впрочем, и посольство США в Ереване. Следует напомнить, что в 1984 г. после массового теракта с участием смертников, одного из первых таких терактов в современной истории, «Хезболле» удалось добиться вывода из страны военнослужащих этих двух стран наряду с французскими войсками. Но на сей раз все обстоит иначе. Так же, как и теракт «Хамаса» 7 октября был не похожим на все предыдущие террористические атаки.
Ближний Восток столкнулся с новым витком насилия, который может привести к перекраиванию карты региона. Заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция может «войти» в Израиль так же, как она вошла в Сирию, чтобы защитить палестинское население, может оказаться не просто словами. У всех нервы на пределе, и некоторые политические деятели были бы не прочь вписать свои имена в учебники истории.
Танки вам, а не переговоры!
Израиль действует ровно по тому же принципу, которому вот уже очень длительное время следует Запад. Это принцип Дикого Запада: «Сначала стреляй, а потом уже задавай вопросы». А подобная опасная тактика под названием «танки вместо переговоров» чревата тем, что способна втянуть в конфликт сразу несколько соседних государств. И это не считая той тяжелейшей цены, которую уже платит гражданское население – причем население всех участвующих в конфликте сторон. Для израильских военнопленных и заложников это может обернуться смертным приговором, ведь в подобных условиях соглашение об их обмене может быть достигнуто еще очень нескоро. В последнее время к процессу урегулирования очень активно подключилась Италия, но похоже, что дипломатия на всех уровнях подменяется насилием. На пути обмена заключенными создаются все новые препятствия, равно как и на пути всех прочих усилий наладить контакт.
При этом Москва не раз организовывала различные встречи и предлагала свое дипломатическое посредничество. Доверие к России как к посреднику есть у всех сторон конфликта. Еще до начала нынешней эскалации президент Сирии Башар Асад встречался с российским президентом Владимиром Путиным. У России есть в регионе свой контингент, и именно российские военные сражались бок о бок с сирийской армией против боевиков «Исламского государства». Немало россиян сложило свои головы в ходе этого конфликта. А ведь подъем «Исламского государства» в 2014 г. стал лишь одним из многочисленных последствий разрушения Ирака американцами и их союзниками в 2003 г. И события октября прошлого года были вовсе не началом обострения, а его продолжением. Но те, кто так считает, тут же подвергаются нападкам со стороны Израиля – как это случилось с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Наряду со всеми этими застарелыми проблемами углубляющийся гуманитарный кризис в секторе Газа и его последствия затрагивают всех. В частности, вспышка заболеваемости полиомиелитом распространилась и на соседние страны. Сектор Газа превратился в ад на земле; из-за отсутствия электричества, интернета и общей атмосферы тотальной небезопасности долетающие до нас оттуда сообщения профессиональных репортеров очень немногочисленны и скудны. В любой момент израильские беспилотники и ракеты могут нанести удар по любой точке в так называемых «зонах безопасности».
Не так давно Китай проводил у себя переговоры между представителями различных палестинских организаций, в частности, между основной группировкой ООП и «Хамасом», которые находятся в противостоянии друг с другом с 2006 г. Три года назад Китай и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве, что открывает перед Тегераном более широкий диапазон возможностей.
Как будет развиваться ситуация в дальнейшем?
С учетом того, что все закулисные каналы коммуникации между Израилем, с одной стороны, и «Хамасом» и «Хезболлой», с другой, которые существовали многие десятилетия, похоже, нарушены, приходится опасаться самого худшего. Израиль уверен, что его никто не сможет сдержать. США предприняли вялую попытку это сделать, временно приостановив поставки некоторых видов вооружений, но Вашингтон сейчас совершенно парализован, а самого Нетаньяху на прошлой неделе встречали чуть ли не как суперзвезду в американском конгрессе, где он вновь сделал ряд резких заявлений в адрес Ирана. Некоторым даже могло показаться, что это не просто премьер-министр Израиля, а чуть ли не сам президент США.
Своей последней провокацией Израиль поставил Иран в очень затруднительное положение. Вновь избранному президенту страны придется как-то на это реагировать, хотя всем понятно, что реальная исполнительная власть находится в руках верховного лидера революции аятоллы Хаменеи и Корпуса стражей исламской революции. Сейчас все внимание приковано к Тегерану, а заодно и к Москве с Пекином, которые являются близкими партнерами Ирана. И руководителям этих двух государств вполне по силам найти рычаги воздействия на Израиль, который оказался заложником собственного премьер-министра, рискующего втянуть страну в полномасштабную войну только для того, чтобы отвлечь внимание от многочисленных внутренних проблем, включая недовольство в рядах израильской армии. Нетаньяху никогда не пользовался популярностью среди военных.