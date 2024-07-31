Неужели прорвало все плотины?

Но вот этот ракетный удар по зданию в центре Тегерана оказался крайне унизительным для Ирана, и ему придется как-то на это реагировать. Но как? Иран созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности. Одновременно с этим происходит, по всей видимости, наращивание присутствия британских и американских военно-морских сил в Восточном Средиземноморье. В этом нет ничего необычного, так как, возможно, это связано с эвакуацией граждан этих двух стран, а их в Ливане проживает немало. Комплекс зданий посольства США в Бейруте является одним из их крупнейших в мире, как, впрочем, и посольство США в Ереване. Следует напомнить, что в 1984 г. после массового теракта с участием смертников, одного из первых таких терактов в современной истории, «Хезболле» удалось добиться вывода из страны военнослужащих этих двух стран наряду с французскими войсками. Но на сей раз все обстоит иначе. Так же, как и теракт «Хамаса» 7 октября был не похожим на все предыдущие террористические атаки.