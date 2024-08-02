«Она такая классная»: запредельно близко

«Она такая классная»: запредельно близкоНа Kion стартовал показ сериала о сложностях взросления и эмпатии
Екатеринбург, наши дни. Артему 27 (Денис Прытков, известен по сериалам «Капельник», «Беспринципные»), но он хронический инфантил, не готовый к взрослой жизни. Таксует на родительском пикапе, на последние деньги, скопленные на съемную квартиру, покупает билет на концерт любимой группы Good Times, носится с друзьями по двору с мячом. Из-за собственной дурости и легкомысленности теряет любимую девушку. Волей судьбы ему придется присматривать за соседом – восемнадцатилетним Леней, маме которого пришлось внезапно уехать.
У Лени расстройство аутистического спектра (РАС). Он зациклен на повторах одних и тех же фраз, любит гулять по распорядку, есть по часам определенную еду – котлетки, макароны и помидоры, разрезанные на четыре части и обязательно «по попке». И вот в гостях у Артема Леня в белой рубашечке в цветочек – чисто ребенок – прилипает к компьютеру, завороженно смотрит на эротичную вебкам-модель. Буквально влюбляется в эту прекрасную порнопринцессу Алексу Люкс и одержим идеей поехать в Петербург, чтобы отыскать «то ли девушку, а то ли виденье».