«Она такая классная»: запредельно близко

У Лени расстройство аутистического спектра (РАС). Он зациклен на повторах одних и тех же фраз, любит гулять по распорядку, есть по часам определенную еду – котлетки, макароны и помидоры, разрезанные на четыре части и обязательно «по попке». И вот в гостях у Артема Леня в белой рубашечке в цветочек – чисто ребенок – прилипает к компьютеру, завороженно смотрит на эротичную вебкам-модель. Буквально влюбляется в эту прекрасную порнопринцессу Алексу Люкс и одержим идеей поехать в Петербург, чтобы отыскать «то ли девушку, а то ли виденье».