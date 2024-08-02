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«Она такая классная»: запредельно близко

На Kion стартовал показ сериала о сложностях взросления и эмпатии
Лариса Малюкова , кинокритик

Екатеринбург, наши дни. Артему 27 (Денис Прытков, известен по сериалам «Капельник», «Беспринципные»), но он хронический инфантил, не готовый к взрослой жизни. Таксует на родительском пикапе, на последние деньги, скопленные на съемную квартиру, покупает билет на концерт любимой группы Good Times, носится с друзьями по двору с мячом. Из-за собственной дурости и легкомысленности теряет любимую девушку. Волей судьбы ему придется присматривать за соседом – восемнадцатилетним Леней, маме которого пришлось внезапно уехать.

У Лени расстройство аутистического спектра (РАС). Он зациклен на повторах одних и тех же фраз, любит гулять по распорядку, есть по часам определенную еду – котлетки, макароны и помидоры, разрезанные на четыре части и обязательно «по попке». И вот в гостях у Артема Леня в белой рубашечке в цветочек – чисто ребенок – прилипает к компьютеру, завороженно смотрит на эротичную вебкам-модель. Буквально влюбляется в эту прекрасную порнопринцессу Алексу Люкс и одержим идеей поехать в Петербург, чтобы отыскать «то ли девушку, а то ли виденье».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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