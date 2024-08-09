«Тело»: духовная физика

Сборники рассказов хороши разнообразием. Даже если ты совсем далек от современного литпроцесса, хотя бы пара имен в оглавлении точно окажутся знакомыми. В одном только «Теле» уживаются, спорят, соглашаются между собой сразу 39 личностей. И уже звездные – вроде Евгения Водолазкина, Алексея Сальникова, Дениса Драгунского, Татьяны Толстой. И авторы из так называемого поколения 30-летних, которые вышли к широкому читателю буквально пару лет назад, – Екатерина Манойло, Ася Володина, Даша Благова (ряд едва ли не длиннее). Сборники помимо прочего еще и аналог YouTube с его рекомендательной системой. Место встречи с неведомым. Купил книгу ради одного конкретного писателя, а потом читаешь далее по списку – и открываешь пару новых, ранее не известных.