«Тело»: духовная физика

«Тело»: духовная физикаВ продажу поступил новый сборник малой прозы авторов «Редакции Елены Шубиной»
Сборники рассказов хороши разнообразием. Даже если ты совсем далек от современного литпроцесса, хотя бы пара имен в оглавлении точно окажутся знакомыми. В одном только «Теле» уживаются, спорят, соглашаются между собой сразу 39 личностей. И уже звездные – вроде Евгения Водолазкина, Алексея Сальникова, Дениса Драгунского, Татьяны Толстой. И авторы из так называемого поколения 30-летних, которые вышли к широкому читателю буквально пару лет назад, – Екатерина Манойло, Ася Володина, Даша Благова (ряд едва ли не длиннее). Сборники помимо прочего еще и аналог YouTube с его рекомендательной системой. Место встречи с неведомым. Купил книгу ради одного конкретного писателя, а потом читаешь далее по списку – и открываешь пару новых, ранее не известных.
«Тело» – уже пятый тематический сборник авторов «Редакции Елены Шубиной» (входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ»). Первые два были «географические»: «Москва: место встречи» и «В Питере жить» – все вещи были в той или иной степени связаны единством места, хотя бы формальной привязкой к конкретным городским местам. «Птичий рынок» предлагал истории про домашних питомцев, а «Без очереди» – про советский быт. Тему нового 500-страничного тома уточняет поэтичный подзаголовок: «Тело: у каждого свое. Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей».