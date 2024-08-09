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«Тело»: духовная физика

В продажу поступил новый сборник малой прозы авторов «Редакции Елены Шубиной»
Николай Корнацкий , критик

Сборники рассказов хороши разнообразием. Даже если ты совсем далек от современного литпроцесса, хотя бы пара имен в оглавлении точно окажутся знакомыми. В одном только «Теле» уживаются, спорят, соглашаются между собой сразу 39 личностей. И уже звездные – вроде Евгения Водолазкина, Алексея Сальникова, Дениса Драгунского, Татьяны Толстой. И авторы из так называемого поколения 30-летних, которые вышли к широкому читателю буквально пару лет назад, – Екатерина Манойло, Ася Володина, Даша Благова (ряд едва ли не длиннее). Сборники помимо прочего еще и аналог YouTube с его рекомендательной системой. Место встречи с неведомым. Купил книгу ради одного конкретного писателя, а потом читаешь далее по списку – и открываешь пару новых, ранее не известных.

«Тело» – уже пятый тематический сборник авторов «Редакции Елены Шубиной» (входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ»). Первые два были «географические»: «Москва: место встречи» и «В Питере жить» – все вещи были в той или иной степени связаны единством места, хотя бы формальной привязкой к конкретным городским местам. «Птичий рынок» предлагал истории про домашних питомцев, а «Без очереди» – про советский быт. Тему нового 500-страничного тома уточняет поэтичный подзаголовок: «Тело: у каждого свое. Земное, смертное, нагое, верное в рассказах современных писателей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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