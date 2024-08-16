«Отпуск не по-детски»: Клод, да не тот

Парень по имени Милан (французский комик Кев Адамс – «Гангстердам») основал пансионат, смесь сиротского приюта и дома престарелых, где одинокие старики и дети живут вместе и благотворно влияют друг на друга. Плохие чиновники хотят прикрыть заведение. Не зная, куда податься, его обитатели едут погостить в другой приют, жители которого поначалу враждебно встречают новичков, но потом, разумеется, добреют.