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«Холоп из Парижа»: французское перевоспитание

В ремейке российского хита мажора отправляют во времена Людовика XIV
Николай Корнацкий , критик

Пока богатый папа (Кад Мерад из «Бобро поржаловать!») строит элитные отели, его сын методично отваживает от них элитных постояльцев. Луи (Одран Каттен из сериала «Багровые реки») устраивает самые отвязные вечеринки, перемещаясь всем табором приятелей-приживал от одного люксового номера к другому. Одна такая вписка закончилась грандиозным скандалом. Кто-то заявился с пантерой на поводке, а другой – с кенгуру. Животные инстинкты взяли свое – хищник сорвался с поводка и прилюдно пообедал. В результате зоозащитники объявили сети отелей бойкот, а совет директоров угрожает папе увольнением. Сам Луи, впрочем, не чувствует никакой ответственности. Раз отец все равно скоро обеднеет, наоборот, надо веселиться с утроенным рвением!

Отчаянные времена – отчаянные меры. В надежде перевоспитать мажора отельер нанимает эксцентричного кинорежиссера и спонсирует дорогостоящую иммерсивную постановку в духе трилогии «Назад в будущее». Как-то утром Луи просыпается не в объятиях очередной безымянной красавицы, а на куче соломы в какой-то хибаре. Теперь он холоп в имении виконта, приближенного короля Людовика XIV. Никаких больше вечеринок – только тяжкий труд. А иногда еще и публичная порка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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