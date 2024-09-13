«Холоп из Парижа»: французское перевоспитание

Пока богатый папа (Кад Мерад из «Бобро поржаловать!») строит элитные отели, его сын методично отваживает от них элитных постояльцев. Луи (Одран Каттен из сериала «Багровые реки») устраивает самые отвязные вечеринки, перемещаясь всем табором приятелей-приживал от одного люксового номера к другому. Одна такая вписка закончилась грандиозным скандалом. Кто-то заявился с пантерой на поводке, а другой – с кенгуру. Животные инстинкты взяли свое – хищник сорвался с поводка и прилюдно пообедал. В результате зоозащитники объявили сети отелей бойкот, а совет директоров угрожает папе увольнением. Сам Луи, впрочем, не чувствует никакой ответственности. Раз отец все равно скоро обеднеет, наоборот, надо веселиться с утроенным рвением!