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«Новое общество художников»: легенды Серебряного века

Новая выставка Музея русского импрессионизма рассказывает о соперниках «Бубнового валета»
Анна Нехаева , критик

Новое общество художников (НОХ) было основано в конце 1903 г. по инициативе ученика и ассистента Репина Дмитрия Кардовского. Создатели НОХ решили поддерживать молодых мастеров – организовывали выставки и помогали им в продаже работ. В НОХ не было строгого жюри, которое отбирало бы произведения, и авторы были свободны в выборе художественного языка. За 14 лет существования, с 1903 по 1917 г., прошло 10 выставок, в которых приняли участие более 200 авторов – от Кандинского и Кустодиева до Врубеля и Бенуа.

НОХ критиковали за размытость «творческого лица» – иными словами, за отсутствие единой идейно-эстетической основы. Членов общества связывали прежде всего профессиональные и дружеские узы, а также высокий культурный уровень, неподвластный веяниям моды. В то время на авансцену как раз вышли авангардные общества «Бубновый валет» и «Ослиный хвост», работы которых шокировали и будоражили. Выставки НОХ были более «классическими». И хотя публика и критика не всегда были благосклонны, экспоненты не изменяли себе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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