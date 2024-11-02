«Новое общество художников»: легенды Серебряного века

«Новое общество художников»: легенды Серебряного векаНовая выставка Музея русского импрессионизма рассказывает о соперниках «Бубнового валета»
Новое общество художников (НОХ) было основано в конце 1903 г. по инициативе ученика и ассистента Репина Дмитрия Кардовского. Создатели НОХ решили поддерживать молодых мастеров – организовывали выставки и помогали им в продаже работ. В НОХ не было строгого жюри, которое отбирало бы произведения, и авторы были свободны в выборе художественного языка. За 14 лет существования, с 1903 по 1917 г., прошло 10 выставок, в которых приняли участие более 200 авторов – от Кандинского и Кустодиева до Врубеля и Бенуа.
НОХ критиковали за размытость «творческого лица» – иными словами, за отсутствие единой идейно-эстетической основы. Членов общества связывали прежде всего профессиональные и дружеские узы, а также высокий культурный уровень, неподвластный веяниям моды. В то время на авансцену как раз вышли авангардные общества «Бубновый валет» и «Ослиный хвост», работы которых шокировали и будоражили. Выставки НОХ были более «классическими». И хотя публика и критика не всегда были благосклонны, экспоненты не изменяли себе.