«Новое общество художников»: легенды Серебряного века

Новое общество художников (НОХ) было основано в конце 1903 г. по инициативе ученика и ассистента Репина Дмитрия Кардовского. Создатели НОХ решили поддерживать молодых мастеров – организовывали выставки и помогали им в продаже работ. В НОХ не было строгого жюри, которое отбирало бы произведения, и авторы были свободны в выборе художественного языка. За 14 лет существования, с 1903 по 1917 г., прошло 10 выставок, в которых приняли участие более 200 авторов – от Кандинского и Кустодиева до Врубеля и Бенуа.