Почему растет биткойн

Почему растет биткойнКакие факторы повлияют на курсовую динамику главной криптовалюты в ближайший год
На формирование курса биткойна влияют различные факторы: макроэкономические, политические, технологические, инфраструктурные юридические, индивидуальные, спекулятивные. Каждая группа факторов влияет на разных временных горизонтах. Так, технологические и юридические работают вдолгую, макроэкономические – на средних таймфреймах, а спекулятивные факторы могут влиять на спрос и предложение в течение недель и даже дней. Какие факторы повлияют на курсовую динамику главной криптовалюты в ближайший год.
Биткойн – первая криптовалюта, созданная в 2008 г., ее эмиссия началась в 2009 г. В отличие от традиционных валют эмиссия биткойна ограничена компьютерным алгоритмом – монет может быть выпущено не более 21 млн шт. Второе ключевое отличие – отсутствие единого центра эмиссии, монеты выпускаются при помощи компьютерного алгоритма, размещенного на миллионах компьютеров, а информация о балансах и транзакциях хранится на 20 000 узлах по всему миру – все процессы защищены криптографией. Пятнадцатилетняя практика обращения биткойна доказала, что взломать такую систему не удается, а значит, все больше людей ей доверяют.