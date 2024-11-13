Почему растет биткойн

Биткойн – первая криптовалюта, созданная в 2008 г., ее эмиссия началась в 2009 г. В отличие от традиционных валют эмиссия биткойна ограничена компьютерным алгоритмом – монет может быть выпущено не более 21 млн шт. Второе ключевое отличие – отсутствие единого центра эмиссии, монеты выпускаются при помощи компьютерного алгоритма, размещенного на миллионах компьютеров, а информация о балансах и транзакциях хранится на 20 000 узлах по всему миру – все процессы защищены криптографией. Пятнадцатилетняя практика обращения биткойна доказала, что взломать такую систему не удается, а значит, все больше людей ей доверяют.