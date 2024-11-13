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Почему растет биткойн

Какие факторы повлияют на курсовую динамику главной криптовалюты в ближайший год
Станислав Акулинкин , научный сотрудник Института финансовых исследований Финансового университета при правительстве РФ

На формирование курса биткойна влияют различные факторы: макроэкономические, политические, технологические, инфраструктурные юридические, индивидуальные, спекулятивные. Каждая группа факторов влияет на разных временных горизонтах. Так, технологические и юридические работают вдолгую, макроэкономические – на средних таймфреймах, а спекулятивные факторы могут влиять на спрос и предложение в течение недель и даже дней. Какие факторы повлияют на курсовую динамику главной криптовалюты в ближайший год.

Биткойн – первая криптовалюта, созданная в 2008 г., ее эмиссия началась в 2009 г. В отличие от традиционных валют эмиссия биткойна ограничена компьютерным алгоритмом – монет может быть выпущено не более 21 млн шт. Второе ключевое отличие – отсутствие единого центра эмиссии, монеты выпускаются при помощи компьютерного алгоритма, размещенного на миллионах компьютеров, а информация о балансах и транзакциях хранится на 20 000 узлах по всему миру – все процессы защищены криптографией. Пятнадцатилетняя практика обращения биткойна доказала, что взломать такую систему не удается, а значит, все больше людей ей доверяют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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