«Неизвестный Щукин»: тайны знаменитого коллекционера

«Неизвестный Щукин»: тайны знаменитого коллекционераВ Пушкинском музее открылась выставка неизвестных шедевров из собрания Щукина
Выставка «Неизвестный Щукин. Не только новое искусство» в Пушкинском музее рассказывает о неизвестной ранее части собрания коллекционера Сергея Щукина. Проект строится как путешествие по разным странам и цивилизациям и включает произведения из Древнего Египта, Китая, работы фламандских мастеров XVI в., а также картины Поля Сезанна и Анри Матисса
В ГМИИ им. А. С. Пушкина уже показывали наследие семьи Щукиных. Знаменитый проект 2019 г. «Щукин. Биография коллекции» побывал также в Эрмитаже и Фонде Louis Vuitton в Париже, став абсолютным блокбастером. Только в Москве выставку посмотрело 350 000 человек, что сделало ее самой посещаемой в ГМИИ почти за 40 лет. И если предыдущая экспозиция была посвящена искусству европейского модернизма из коллекций четырех братьев, то новый проект в Пушкинском музее, «Неизвестный Щукин. Не только новое искусство», делает акцент на биографии и покупках Сергея Щукина.