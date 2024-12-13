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«Неизвестный Щукин»: тайны знаменитого коллекционера

В Пушкинском музее открылась выставка неизвестных шедевров из собрания Щукина
Анна Нехаева , критик

Выставка «Неизвестный Щукин. Не только новое искусство» в Пушкинском музее рассказывает о неизвестной ранее части собрания коллекционера Сергея Щукина. Проект строится как путешествие по разным странам и цивилизациям и включает произведения из Древнего Египта, Китая, работы фламандских мастеров XVI в., а также картины Поля Сезанна и Анри Матисса

В ГМИИ им. А. С. Пушкина уже показывали наследие семьи Щукиных. Знаменитый проект 2019 г. «Щукин. Биография коллекции» побывал также в Эрмитаже и Фонде Louis Vuitton в Париже, став абсолютным блокбастером. Только в Москве выставку посмотрело 350 000 человек, что сделало ее самой посещаемой в ГМИИ почти за 40 лет. И если предыдущая экспозиция была посвящена искусству европейского модернизма из коллекций четырех братьев, то новый проект в Пушкинском музее, «Неизвестный Щукин. Не только новое искусство», делает акцент на биографии и покупках Сергея Щукина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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