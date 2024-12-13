«Неизвестный Щукин»: тайны знаменитого коллекционера

В ГМИИ им. А. С. Пушкина уже показывали наследие семьи Щукиных. Знаменитый проект 2019 г. «Щукин. Биография коллекции» побывал также в Эрмитаже и Фонде Louis Vuitton в Париже, став абсолютным блокбастером. Только в Москве выставку посмотрело 350 000 человек, что сделало ее самой посещаемой в ГМИИ почти за 40 лет. И если предыдущая экспозиция была посвящена искусству европейского модернизма из коллекций четырех братьев, то новый проект в Пушкинском музее, «Неизвестный Щукин. Не только новое искусство», делает акцент на биографии и покупках Сергея Щукина.