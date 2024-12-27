«Тартюф»: далекие близкие

С самого начала очевидно – в рассказываемой Писаревым истории нет ничего, к чему привык зритель, идущий «на Тартюфа». Ни намека на мольеровскую эпоху и костюмную роскошь придворного спектакля. Действие перенесено в современную Францию, в дизайнерский дом богатого буржуа (художник – постоянный соавтор режиссера – Зиновий Марголин). Свежий текст перевода с ненарочитым осовремениванием тоже приближает к нашим реалиям. Прозу сменяет поэзия, жаргонизмы – высокий стиль. Но главное – в новой версии мольеровской комедии нет однозначности, нет героев с простым характером и прозрачными мотивами поступков.