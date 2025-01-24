«Улитка на склоне»: путая миры

Повесть «Улитка на склоне» сами Стругацкие считали своим самым совершенным и значительным произведением. Наложенный запрет на ее публикацию только подогрел интерес к произведению – свою роль сыграли шлейф самиздатовского хита и убежденность критиков в том, что злая сатира на существующий режим имеет философскую подоплеку. «Улитку» и в эпоху оттепели, и сегодня можно читать как библию легендарных фантастов – бесконечно разгадывая подтексты и путаясь в интерпретациях.