«Улитка на склоне»: путая миры

«Улитка на склоне»: путая мирыПетр Шерешевский поставил повесть братьев Стругацких как четырехчасовое онлайн-кино
Главный режиссер Московского театра юных зрителей Петр Шерешевский представил первую премьеру сезона, выбрав в качестве основы архисложную повесть братьев Стругацких «Улитка на склоне». Спектакль настолько лихо закручен и глубокомыслен, что смотреть его лучше не один раз. Даже если сюжет и выводы понятнее не станут, актерские работы и зрелищность самого действа никого не оставят равнодушными.
Повесть «Улитка на склоне» сами Стругацкие считали своим самым совершенным и значительным произведением. Наложенный запрет на ее публикацию только подогрел интерес к произведению – свою роль сыграли шлейф самиздатовского хита и убежденность критиков в том, что злая сатира на существующий режим имеет философскую подоплеку. «Улитку» и в эпоху оттепели, и сегодня можно читать как библию легендарных фантастов – бесконечно разгадывая подтексты и путаясь в интерпретациях.