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В сторону или вглубь

Как развиваются отношения России и стран Центральной Азии
Станислав Притчин , эксперт клуба «Валдай», заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН

С 2022 г. западные и прозападные эксперты по Центральной Азии с завидной регулярностью выступают с оценками в стиле «время России в регионе прошло». Последним поводом для волны «переосмысления» влияния Москвы в регионе стала публикация Financial Times с разбором аналитической записки правительства РФ о проблемных моментах политики в регионе. На беглый взгляд определенные основания для таких оценок есть. Из-за опасений вторичных санкций со стороны западных стран практически свернуто сотрудничество стран региона и России в банковской сфере, платежная система «Мир» поставлена на полку, для россиян затруднена возможность стать клиентами региональных банков.

Параллельно максимально активизировались конкуренты Москвы. Только за 2023 г. было проведено более семи саммитов «Центральная Азия+» c крупными мировыми игроками и объединениями стран. Китай и Турция начали институциализацию своих геополитических проектов в регионе. Пекин при этом максимально активизировал экономическое взаимодействие со странами региона, торговый оборот между Китаем и Центральной Азией в 2024 г. превысил $90 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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