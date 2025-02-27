В сторону или вглубь

С 2022 г. западные и прозападные эксперты по Центральной Азии с завидной регулярностью выступают с оценками в стиле «время России в регионе прошло». Последним поводом для волны «переосмысления» влияния Москвы в регионе стала публикация Financial Times с разбором аналитической записки правительства РФ о проблемных моментах политики в регионе. На беглый взгляд определенные основания для таких оценок есть. Из-за опасений вторичных санкций со стороны западных стран практически свернуто сотрудничество стран региона и России в банковской сфере, платежная система «Мир» поставлена на полку, для россиян затруднена возможность стать клиентами региональных банков.