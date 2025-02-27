В сторону или вглубь

В сторону или вглубьКак развиваются отношения России и стран Центральной Азии
С 2022 г. западные и прозападные эксперты по Центральной Азии с завидной регулярностью выступают с оценками в стиле «время России в регионе прошло». Последним поводом для волны «переосмысления» влияния Москвы в регионе стала публикация Financial Times с разбором аналитической записки правительства РФ о проблемных моментах политики в регионе. На беглый взгляд определенные основания для таких оценок есть. Из-за опасений вторичных санкций со стороны западных стран практически свернуто сотрудничество стран региона и России в банковской сфере, платежная система «Мир» поставлена на полку, для россиян затруднена возможность стать клиентами региональных банков.
Параллельно максимально активизировались конкуренты Москвы. Только за 2023 г. было проведено более семи саммитов «Центральная Азия+» c крупными мировыми игроками и объединениями стран. Китай и Турция начали институциализацию своих геополитических проектов в регионе. Пекин при этом максимально активизировал экономическое взаимодействие со странами региона, торговый оборот между Китаем и Центральной Азией в 2024 г. превысил $90 млрд.