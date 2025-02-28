«Дон Кихот»: мечты и фрики

Знаменитый роман Сервантеса вышел далеко за пределы литературы. Имя «хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского» стало нарицательным. Герой, причиняющий добро направо и налево и не считающийся с реальностью, этой самой реальностью оказался побежден. Федоров обожает потерянных и странных персонажей и, в принципе, все свои спектакли ставит именно о них – Хлестаков в «Ревизоре» театра «Около», Акакий Акакиевич в «Шинели» Пространства «Внутри», коммуна хиппи в «Е-ее-ее» в театре «Старый дом», тот же Шариков из мтюзовского «Собачьего сердца» и т. д.