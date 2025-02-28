«Дон Кихот»: мечты и фрики

«Дон Кихот»: мечты и фрикиАнтон Федоров поставил в Театре наций «Дон Кихота» с Тимофеем Трибунцевым в главной роли
Самый модный театральный режиссер страны Антон Федоров для дебюта в Театре наций выбрал роман Мигеля де Сервантеса, радикальным образом изменив и текст, и смыслы. Никогда не делающий скидок на особенности зрительского восприятия (поймут – не поймут), он сочинил страшную вселенную, населенную героями-фриками. Пародийная природа романа (Сервантес сочинил пародию на рыцарские романы того времени) легла на остроту федоровского мироощущения как нельзя лучше. Однако грандиозный итог удовлетворит далеко не каждого.
Знаменитый роман Сервантеса вышел далеко за пределы литературы. Имя «хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского» стало нарицательным. Герой, причиняющий добро направо и налево и не считающийся с реальностью, этой самой реальностью оказался побежден. Федоров обожает потерянных и странных персонажей и, в принципе, все свои спектакли ставит именно о них – Хлестаков в «Ревизоре» театра «Около», Акакий Акакиевич в «Шинели» Пространства «Внутри», коммуна хиппи в «Е-ее-ее» в театре «Старый дом», тот же Шариков из мтюзовского «Собачьего сердца» и т. д.