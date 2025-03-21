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«Аркадия»: обратно к человеку

Евгений Каменькович поставил одну из главных пьес Тома Стоппарда
Наталья Витвицкая , критик

Художественный руководитель «Мастерской Петра Фоменко» Евгений Каменькович снова поставил «Аркадию» Тома Стоппарда. Первое его обращение к этой совершенной интеллектуальной драме случилось в конце 1990-х, на режиссерском факультете ГИТИСа. Тот спектакль (Каменькович использовал первый блестящий перевод Ольги Варшавер) оглушил театральную Москву, а совсем юные Ирина Пегова и Евгений Цыганов стали звездами. В 2025 г. Каменькович, будучи уже режиссером с большим опытом, внушительными профессиональным бэкграундом и достижениями, взялся за нее снова. Итог – сложносочиненный, многослойный и изящный спектакль, который можно смело рекомендовать кому угодно.

«Аркадия» считается одним шедевров драматургии XX века. Эта пьеса Стоппарда соединяет в себе интеллектуальную головоломку, детективный сюжет, амуры и хронопутешествия, но при этом очень ясно и легко написана. Каменьковичу, обожающему ставить редкие тексты («Улисс» Джеймса Джойса, «Венерин волос» Михаила Шишкина), удалось эту ясность сделать сценичной. Два времени движутся навстречу друг другу с неумолимой неизбежностью, пересекаясь в общей точке ближе к финалу на глазах у изумленного зрителя. Пространство английского поместья в графстве Дербишир для героев прошлого и настоящего оказывается общим. Они всматриваются и вслушиваются в него, пытаясь разобраться в хитросплетениях судеб, ошибок и надежд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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