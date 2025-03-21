«Аркадия»: обратно к человеку

«Аркадия» считается одним шедевров драматургии XX века. Эта пьеса Стоппарда соединяет в себе интеллектуальную головоломку, детективный сюжет, амуры и хронопутешествия, но при этом очень ясно и легко написана. Каменьковичу, обожающему ставить редкие тексты («Улисс» Джеймса Джойса, «Венерин волос» Михаила Шишкина), удалось эту ясность сделать сценичной. Два времени движутся навстречу друг другу с неумолимой неизбежностью, пересекаясь в общей точке ближе к финалу на глазах у изумленного зрителя. Пространство английского поместья в графстве Дербишир для героев прошлого и настоящего оказывается общим. Они всматриваются и вслушиваются в него, пытаясь разобраться в хитросплетениях судеб, ошибок и надежд.