Наглядная реализация частного интереса

В текущем году добыча нефти в России может снизиться в силу компенсирования допущенного превышения квоты в рамках ОПЕК+. Понятно, что вынужденное сокращение добычи обернется дополнительным давлением на бюджет (при том что текущая рублевая цена нефти и так примерно ниже заложенной в него). Заслуга этого перепроизводства принадлежит, насколько можно судить, в том числе и столь щедро оплачиваемому топ-менеджменту «Лукойла», который не смог (а возможно, и просто не захотел) обеспечивать исполнение рекомендаций и директив Минэнерго. Это было бы вполне в русле реализации частных интересов: пусть общие неудобства несут другие, а мы получим за счет этого свою собственную прибыль.