Наглядная реализация частного интереса

Наглядная реализация частного интересаСтратегия «проедания будущего» представляется естественным результатом частного владения общественным по своей природе ресурсом
Либеральные байки о том, что частная собственность всегда по самой своей природе эффективнее государственной, давно уже развеяны неподкупной (в отличие от кое-каких профессоров) практикой. Сбербанк в цифровой сфере, ВТБ в традиционных финансах, МИА «Россия сегодня» в информационной политике с исчерпывающей убедительностью доказывают, что при крупном масштабе деятельности государственная собственность, напротив, является предпосылкой большей эффективности, чем частная.
Причина проста: стратегический характер интересов государства как акционера позволяет работать на долгосрочную перспективу, не размываемую неминуемо краткосрочными частными соображениями. Наглядным проявлением их доминирования стал Сhevron, который во времена дешевой нефти брал кредиты на дивиденды акционерам, т. е. занимался самоедством, немыслимым даже в административно планируемой экономике!
Значительно более близкий пример стратегических последствий эффективности с частной точки зрения дает вторая по величине российская нефтяная компания – «Лукойл». Контрольный пакет ее акций, насколько можно судить по открытым данным, в конечном счете принадлежит Вагиту Алекперову и Леониду Федуну, а также их семьям. В 2024 г. выручка корпорации выросла на 8,8%, превысив 8,6 трлн руб., но чистая прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам, сократилась более чем на четверть – на 27% до 848,5 млрд руб.
Тем не менее отрицать эффективность менеджмента нефтяного гиганта нелепо. Ярко и убедительно она выразилась в том числе в получении значительных льгот и поддержании весьма умеренной налоговой нагрузки: в минувшем году налоговые выплаты составили 2,3 трлн руб. – чуть более четверти выручки. Частная корпорация в силу самой своей природы представляет собой титаническую машину по генерированию колоссальных денежных потоков, направляемых в интересах не общества или бюджета, но акционеров и топ-менеджеров.
По подсчетам экспертов, разнообразные налоговые льготы распространяются примерно на 70% добычи «Лукойла». Для снижения налога на прибыль в 2024 г. в расходы были включены убытки от обесценения основных средств на 93,3 млрд руб., прежде всего иностранных активов, находящихся вне поля зрения (а значит, и вне возможности проверить эти убытки) государства: 50,4 млрд относятся к разведке и добыче, а 31,1 млрд руб. – к переработке, торговле и сбыту за рубежом.
В 2015–2021 гг. (за которые публичные данные доступны в подробном структурированном виде) среднегодовой объем капвложений «Лукойла» в проекты, связанные с добычей нефти в России, составил около 300 млрд руб., в том числе в 2021 г. – лишь 256 млрд. Это снижение инвестиций внятно свидетельствует об отсутствии крупных проектов по развитию добычи нефти в стране, пусть даже и не рекламируемых.
Думаю, не будет преувеличением констатация того, что крупных проектов по развитию добычи нефти в России «Лукойл», похоже, не реализует принципиально. И не потому, что нет возможностей, и не потому, что кто-то якобы не любит Россию: все гораздо проще. Сама ориентация на частные, заведомо краткосрочные интересы делает инвестиционную деятельность излишне рискованной.
В результате «Лукойл» генерирует в год более 1 трлн руб. свободного денежного потока, а отрицательный чистый долг корпорации, в просторечии «кубышка», вырос за 2024 г. на треть и также превысил 1 трлн руб. Правда, это далеко не национальный рекорд, но все-таки второе место. Первое со значительным отрывом занимает «Сургутнефтегаз», у которого, по оценкам, этот показатель составляет 6 трлн.
Объем денежных средств на балансе «Лукойла» достиг 1,4 трлн руб. – 28% рыночной капитализации. Только банковские проценты приносят корпорации более 120 млрд руб. в год. Повторюсь: огромные свободные средства не обеспечивают развитие профильной деятельности, а замораживаются на счетах, идут на дивиденды акционерам и выкуп своих акций с рынка для обеспечения концентрации капитала.
В частности, значительную долю затрат в 2024 г. составили коммерческие, общехозяйственные и административные расходы, увеличившиеся более чем на четверть, на 27% (при инфляции в 9,5%) до 365 млрд руб. Одна из причин подобного роста – так называемая программа мотивации ключевых сотрудников «Лукойла».
С 2018 г. программа акционирования для ключевых сотрудников обеспечивает распределение акций «Лукойла», выкупленных за счет средств корпорации, среди примерно тысячи ее работников. В 2024 г. она выкупила 15,2 млн своих акций – 2,2% уставного капитала – примерно на 100 млрд руб. Более половины этих акций в этот же период было распределено среди «ключевых сотрудников», причем, судя по отнесению этой операции на расходы, распределение было бесплатным.
Совокупно за восемь лет программы среди тысячи ведущих сотрудников «Лукойла» могло быть распределено 8,5% его уставного капитала с текущей стоимостью 432 млрд руб. Однако распределение акций меркнет на фоне крайне щедрой дивидендной политики. В этом году корпорация уже выплатила 356 млрд руб. промежуточных дивидендов (514 руб. на акцию); после публикации отчетности совет директоров рекомендовал выплатить в качестве итоговых дивидендов за 2024 г. еще 374 млрд (541 руб. на акцию).
Таким образом, дивиденды могут превысить 730 млрд руб. и превысить 86% чистой прибыли по МСФО (848,5 млрд.). Ведь корпорация, согласно своей официальной политике, выплачивает акционерам (кроме акций, принадлежащих организациям ее группы) не менее 100% скорректированного свободного денежного потока.
В текущем году добыча нефти в России может снизиться в силу компенсирования допущенного превышения квоты в рамках ОПЕК+. Понятно, что вынужденное сокращение добычи обернется дополнительным давлением на бюджет (при том что текущая рублевая цена нефти и так примерно ниже заложенной в него). Заслуга этого перепроизводства принадлежит, насколько можно судить, в том числе и столь щедро оплачиваемому топ-менеджменту «Лукойла», который не смог (а возможно, и просто не захотел) обеспечивать исполнение рекомендаций и директив Минэнерго. Это было бы вполне в русле реализации частных интересов: пусть общие неудобства несут другие, а мы получим за счет этого свою собственную прибыль.
Принципиально важно, что потенциально разрушительная для бизнеса и гибельная для страны стратегия «проедания будущего», направления средств не в развитие, а в обогащение узкого круга акционеров и топ-менеджеров, демонстрируемая «Лукойлом», представляется не столько уникальной спецификой данной корпорации, сколько естественным результатом частного владения общественным по своей природе ресурсом – разработанными усилиями всего народа недрами.