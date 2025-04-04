«Женщина за кадром»: железная леди советского кино

«Женщина за кадром»: железная леди советского киноНовая выставка в Еврейском музее рассказывает о творчестве Татьяны Лиозновой и других отечественных постановщиц
Выставка «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой» в Еврейском музее и центре толерантности формирует представление о «женском кино» ХХ в. как о весомой части классического кинонаследия. Главным героем экспозиции, как несложно догадаться из названия, стала Татьяна Лиознова – кинорежиссер и сценарист, автор одного из культовых многосерийных фильмов – «Семнадцать мгновений весны», кинокартин «Карнавал», «Евдокия», «Три тополя на Плющихе». В фокусе внимания – творчество Ольги Преображенской, Маргариты Барской и других отечественных постановщиц.
Начинается экспозиция с предшественниц Лиозновой, первых постановщиц 1930-х гг. Одна из центральных фигур здесь – Ольга Преображенская, которая начала режиссерскую карьеру в дореволюционном кино. Сначала она работала в театрах под руководством Александра Таирова и Всеволода Мейерхольда, в 1913 г. начала сниматься как актриса (перевоплощалась в литературных героинь – Лизу из «Дворянского гнезда», княгиню Веру из «Гранатового браслета», Наташу Ростову из «Войны и мира»). В 1916 г. вместе с Владимиром Гардиным поставила «Барышню-крестьянку».