«Женщина за кадром»: железная леди советского кино

Начинается экспозиция с предшественниц Лиозновой, первых постановщиц 1930-х гг. Одна из центральных фигур здесь – Ольга Преображенская, которая начала режиссерскую карьеру в дореволюционном кино. Сначала она работала в театрах под руководством Александра Таирова и Всеволода Мейерхольда, в 1913 г. начала сниматься как актриса (перевоплощалась в литературных героинь – Лизу из «Дворянского гнезда», княгиню Веру из «Гранатового браслета», Наташу Ростову из «Войны и мира»). В 1916 г. вместе с Владимиром Гардиным поставила «Барышню-крестьянку».