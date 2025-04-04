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«Женщина за кадром»: железная леди советского кино

Новая выставка в Еврейском музее рассказывает о творчестве Татьяны Лиозновой и других отечественных постановщиц
Анна Нехаева , критик

Выставка «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой» в Еврейском музее и центре толерантности формирует представление о «женском кино» ХХ в. как о весомой части классического кинонаследия. Главным героем экспозиции, как несложно догадаться из названия, стала Татьяна Лиознова – кинорежиссер и сценарист, автор одного из культовых многосерийных фильмов – «Семнадцать мгновений весны», кинокартин «Карнавал», «Евдокия», «Три тополя на Плющихе». В фокусе внимания – творчество Ольги Преображенской, Маргариты Барской и других отечественных постановщиц.

Начинается экспозиция с предшественниц Лиозновой, первых постановщиц 1930-х гг. Одна из центральных фигур здесь – Ольга Преображенская, которая начала режиссерскую карьеру в дореволюционном кино. Сначала она работала в театрах под руководством Александра Таирова и Всеволода Мейерхольда, в 1913 г. начала сниматься как актриса (перевоплощалась в литературных героинь – Лизу из «Дворянского гнезда», княгиню Веру из «Гранатового браслета», Наташу Ростову из «Войны и мира»). В 1916 г. вместе с Владимиром Гардиным поставила «Барышню-крестьянку».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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