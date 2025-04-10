Да – бурбону, нет – кока-коле!ЕС пытается как-то реагировать на действия Трампа
Вслед за «черной пятницей» на фондовых рынках наступил «панический понедельник». При этом болезненная реакция фондового рынка остановила и Брюссель, и Вашингтон от дальнейшей эскалации конфликта. Говорить о каком-то едином подходе для всего общего рынка Евросоюза, который был некогда основой евроинтеграции, не приходится. Разногласия налицо.
Все хотят договариваться
В понедельник власти Евросоюза заявили, что уже начиная со следующей недели начнут взимать ответные пошлины при ввозе ряда товаров из США. Министры торговли стран-членов ЕС сошлись на том, что для них предпочтительнее были бы не ответные шаги, а переговоры о полной отмене пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении всех стран, в которых, по его мнению, действуют чрезмерно высокие таможенные пошлины на американский импорт. В отношении 27 членов Евросоюза, среди прочего, Америкой вводятся 25-процентные ввозные пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также «ответные» пошлины по ставке 20% почти на все прочие товары. В ответ Евросоюз принял «встречные» тарифные меры.
Евросоюз предлагает США договориться о взаимной отмене всех пошлин на промышленные товары. Несмотря на решения Трампа в отношении ставок таможенных пошлин, Европейский союз готов договариваться, подтвердила в Брюсселе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия обладает всей полнотой полномочий для определения возможных контрмер в ответ на установленные Трампом размеры ставок таможенных пошлин, поскольку именно она отвечает за торговую политику всего Европейского Союза. Предлагаемый ей перечень таможенных ставок в отношении американских товаров может быть отклонен только квалифицированным большинством голосов. Для принятия же всех прочих мер, включая введение дополнительных налогов на американские технологические компании, потребуется лишь поддержка простого большинства членов ЕС.
На самом деле, основная проблема Евросоюза состоит в том, что он сильно зависит от американских поставщиков услуг. В отличие от России, у Европы нет альтернативы таким сервисам, как Amazon, Google, YouTube, Microsoft и т. д. Разве европейцы смогут обойтись без кредитных карт Visa или Mastercard? Или им теперь придется писать в службу поддержки Apple при каждом обновлении операционки iPhone? Некоторые немецкие министры готовы себе представить и такое. Немцы вообще любят замысловатые решения. Но именно Германия, с ее уязвимой автомобилестроительной отраслью, рискует потерять больше других. США является важнейшим торговым партнером и для Германии, и для ЕС. А вот для США Евросоюз такого большого значения не имеет, поскольку основными торговыми партнерами американцев являются Мексика, Канада и Китай.
Сама Европейская комиссия настроена куда более радикально, чем входящие в ее состав страны, многие из которых пытаются выйти на двусторонние договоренности с американцами. На совещании министров торговли стран Евросоюза несколько его участников во главе с Францией высказались против решения включить в перечень облагаемых встречными пошлинами товаров американского бурбона и ряда других продуктов. В частности, в качестве первой реакции Еврокомиссия намеревалась повысить ставку пошлины на ввозимый в Евросоюз бурбон на 50%. Однако из-за выраженных представителями ряда винодельческих стран Европы опасений, что в ответ на подобную меру американцы поднимут свои ставки пошлин на ввозимую в США алкогольную продукцию из ЕС еще выше, в конце концов решили оставить старый добрый бурбон в покое. А тут еще запаниковали французские виноделы, которые и так испытывают проблемы со сбытом. Если Трамп реализует свою угрозу повысить ставки пошлин до 200% в случае принятия европейцами подобных контрмер, то значительная часть американского рынка алкоголя просто схлопнется.
Стефан Сежурне, комиссар ЕС по вопросам промышленности от Франции, призвал Евросоюз к следованию принципу «пропорциональности» при избрании ответных мер на введенные американцами ставки торговых пошлин. Он также предостерег от включения в список облагаемых ответными пошлинами товаров бурбона, как это предлагали сделать его брюссельские коллеги по Комиссии. Помимо Франции, против предложенного пакета контрмер выступают также Италия и Ирландия. Италия пытается защитить свои поставки вина, а Ирландия – экспорт пива. Кроме того, в Риме возражают и против дополнительных пошлин ЕС на импорт мотоциклов марки Harley-Davidson, поскольку опасаются за продажи итальянских мотоциклов Moto Guzzi и Ducati. Как всегда, Брюссель, волнуют только мелкие и банальные проблемы, а не такие по-настоящему важные вопросы, как положение дел в автомобильной промышленности или ситуация с американскими технологическими компаниями.
Прекращаем пить кока-колу!
На фоне новостей о новых ставках американских пошлин на импортируемые из ЕС товары австрийские профессора-экономисты всерьез обсуждают в СМИ вопрос, а не лучше ли вообще отказаться от покупки американских товаров в ответ на действия Трампа. На протяжении почти целого столетия бренд Coca-Cola воспринимается в Европе как символ американского образа жизни. И вот уже некоторые видные эксперты заявляют, что, дескать, в Австрии было бы правильнее вместо оригинального американского напитка покупать аналогичную местную продукцию подешевле.
В России, например, о подобных предложениях я ни разу не слышала. Оригинальную кока-колу (наряду с другими, более дешевыми разновидностями этого напитка) здесь можно купить даже в небольшой деревушке. Рекомендации же австрийских СМИ и профессоров напоминают мне звучавшие лет 40 назад призывы радикальных исламистов устроить бойкот «империалистическому американскому напитку» и вместо него пить «Мекка-колу».
Глобализация завершилась, причем уже достаточно давно
В ответ на пафосное заявление британского премьера Кита Стармера о том, что действия Дональда Трампа на прошлой неделе привели к сворачиванию процессов глобализации, я могла бы возразить, что, на самом деле, первыми, кто осуществил деглобализацию, т. е. отверг западный образ жизни, были радикальные исламисты. В 1979 г., в год Исламской революции, иранские революционеры отказались от ношения галстуков и ввели обязательное ношение хиджаба для женщин. За этим последовали и другие меры, коснувшиеся и кока-колы, и многих других американских товаров. При этом, однако, все эти товары по-прежнему можно было без особых проблем приобрести на черном рынке.
Тем временем на улицах многих европейских городов горят электромобили марки «Тесла» от Элона Маска, которые всего каких-нибудь года три назад были воплощением правильного образа жизни для тех, кто считал себя поборником исторической справедливости и боролся с изменением климата с помощью перехода на эксплуатацию электромобиля. Европа оказалась перед лицом экзистенциального кризиса. Брюссель запрещает поставки российских энергоносителей в Европу и закрывает российский рынок для товаров, произведенных в ЕС. Комиссия ЕС требует начать выпуск военных облигаций и хочет собрать средства для создания фонда вооружений. На этом фоне введенные США ставки таможенных пошлин могут оказаться тем пресловутым гвоздем, который забивается в крышку гроба многих европейских компаний, от виноделов до таких автопроизводителей, как Volkswagen.
Глава Белого дома твердо заявил, что новые ставки пошлин будут отменены только после того, как будет решена проблема дефицита по экспортным операциям в американской торговле с другими странами. Трамп стремится склонить своих торговых партнеров к тому, чтобы они покупали больше американских товаров, и одновременно с этим хочет вернуть крупное промышленное производство обратно на территорию США. Особенно жестко он настроен в отношении Китая, против которого в последние дни были введены новые, еще более высокие ставки пошлин. В «панический понедельник» уровень истерики на финансовых рынках опять зашкаливал. Возможно, биржам следовало бы на какое-то время вообще приостановить торги, поскольку пока не похоже, чтобы биржевые трейдеры были готовы действовать сколь-нибудь рационально. При этом резкое падение цен на сырую нефть может стать причиной головной боли для ее экспортеров. По всей видимости, многие настраиваются на погружение в масштабную рецессию, что и приводит к снижению цен на ключевые сырьевые товары.
Однако нефтяные рынки видели и не такое. Ровно пять лет назад, в самом начале пандемии, цена на нефть стала отрицательной. Трейдерам пришлось доплачивать покупателям, чтобы те закупали у них нефть. На самом деле, существует несколько рынков нефти. Есть «бумажный» рынок нефти, на котором торгуют фьючерсами, и есть реальный, физический рынок нефти. И есть еще «нефтепереработчики с Уолл-стрит», трейдеры с ухоженными руками, сидящие перед экранами компьютеров, которые не имеют ровно никакого отношения к тем, кто действительно качает нефть на нефтяных месторождениях.
В данный момент на бумажном нефтерынке идет игра на понижение: здесь пытаются сбить среднюю мировую цену на нефть с отметки в 75 долларов за баррель, достигнутой на прошлой неделе, до уровня менее $60 за баррель. Прогнозы, основанные на эмоционально заряженных предположениях, порождают еще более сильные эмоции.
Полагаю, что в такие дни важно сохранять хладнокровие. Сейчас повсюду царит неразбериха и паника. Цена на нефть – это своего рода термометр, показывающий температуру мировой экономики в целом. Любой, кто следит за динамикой цен на нефть в последние 20 лет, подтвердит: это вовсе не конец света, вопреки тому, что пророчат сейчас некоторые «видные эксперты». У нашей цивилизации есть проблемы поважнее.