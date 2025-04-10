Да – бурбону, нет – кока-коле!

Глава Белого дома твердо заявил, что новые ставки пошлин будут отменены только после того, как будет решена проблема дефицита по экспортным операциям в американской торговле с другими странами. Трамп стремится склонить своих торговых партнеров к тому, чтобы они покупали больше американских товаров, и одновременно с этим хочет вернуть крупное промышленное производство обратно на территорию США. Особенно жестко он настроен в отношении Китая, против которого в последние дни были введены новые, еще более высокие ставки пошлин. В «панический понедельник» уровень истерики на финансовых рынках опять зашкаливал. Возможно, биржам следовало бы на какое-то время вообще приостановить торги, поскольку пока не похоже, чтобы биржевые трейдеры были готовы действовать сколь-нибудь рационально. При этом резкое падение цен на сырую нефть может стать причиной головной боли для ее экспортеров. По всей видимости, многие настраиваются на погружение в масштабную рецессию, что и приводит к снижению цен на ключевые сырьевые товары.