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Скандалы, отчеты, преследования

Что делала Госдума перед уходом на длинные «весенние каникулы»
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

В работе Госумы наступил «технический перерыв». Он связан, в том числе, с масштабными мероприятиями, приуроченными к празднованию 80-летия Победы. Планово депутаты соберутся на ближайшее заседание 13 мая. По заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не раньше майских состоится и послание Федеральному Собранию.

В течение двух месяцев жизнь на Охотном ряду была насыщеннее, чем обычно. Депутаты провели в марте семь пленарных заседании, и еще пять в апреле. Было принято 55 законов, а 63 инициатив отклонено, что превышает среднемесячные объемы выработки. Однако основные события скорее были связаны с околозаконотворческими процессами. Так, обострились противоречия как между верхней и нижней палатой парламента, так и внутри Госдумы.

Животное напряжение

Первый шаг к обострению произошел в начале прошлого месяца. Спикер Вячеслав Володин в ходе закрытой части пленарного заседания 4 марта внезапно поделился подробностями своей личной жизни, заявив, что у него дома есть трехногая собака, которую дети взяли из приюта, а также «котенок приблудший».

Дробление комитета

Еще одной линией стало якобы имеющее место аппаратное противостояние спикера с одним из самых влиятельных депутатов – главой комитета по госстроительству и законодательству Павлов Крашенинниковым. Прилюдная перепалка со спикером Госдумы произошла в зале заседаний в конце 2024 г. при переносе законопроекта о реформе местного самоуправления во втором чтении. Уже в этом году «Ведомости» сперва написали о том, что из-за позиции спикера «завис» предвыборный законопроект все того же Клишаса. Затем опубликовали инсайд о том, то по инициативе Володина якобы прорабатывается возможность сокращения вопросов ведения комитета Крашенинникова. Действительно, из 1123 не рассмотренных законопроектов Госдумы 266 приходятся на него. А в вопросы ведения комитета Крашенинникова включены 11 из 24 федеральных кодексов.

Так он на собственном примере поддержал предложение коммунистки Нины Останиной внести законопроект о разрешении регионам усыплять бездомных животных, если их в течение некоторого времени не забирают из приютов. Действительно, через некоторое время инициатива в Госдуму поступила, хотя не дошла даже до первого чтения. Была образована рабочая группа по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, под руководством зампреда Госдумы Шолбана Кара-оола.

Нужно сказать, что Госдума в течение последних лет предпринимала несколько попыток подступить к проблеме обращения с бездомными животными после резонансных нападений уличных собак на людей. Внесенная инициатива, разрешающая умерщвление бездомных животных, была встречена внезапно жесткой публичной критикой со стороны сенатора Андрея Клишаса, митингами зоозащитников в нескольких городах и отрицательными заключениями от ряда ведомств, комитетов Совета Федерации и регионов.

Нынешняя дискуссия, которая приняла довольно жесткий характер, вылилась в публичную плоскость. В итоге Госдума обратилась к «арбитру»: направила обращение в правительство по проблеме бездомных животных и ждет от него предложений. Впрочем, на прошедшем в конце марта отчете Белого дома этот вопрос все же не поднимался. И сам собой сошёл на нет.

Статс-секретари ответят за все

Фракции впервые получили возможность высказать, что думают о подготовке правительственных отзывов на законопроекты. Основной темой совещания депутатов со статс-секретарями 7 марта стали «внезапные», но существенные поправки ко второму чтению, меняющие концепцию законопроектов.

Минус мандат

В начале апреля произошла развязка с процессом лишения мандата депутата Юрия Напсо, который долго время не посещал пленарные заседания. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий решил передать освободившийся мандат соратнику Жириновского Дмитрию Новикову. Тем самым руководитель партии усилил фракцию ЛДПР в Госдуме опытным функционером в преддверии выборов в парламент в 2026 г.

Например, в прошлую осеннюю сессию правительство повысило штрафы для автомобилистов через поправки к инициативе парламента Кабардино-Балкарской Республики, которая предполагала ужесточение наказания только за опасную езду. В то же время сами депутаты через поправки в проект, который касался кредитов, ввели сборы в 3% для распространителей интернет-рекламы.

По итогам обсуждения были инициированы поправки в регламент: статс-секретарей будут приглашать слушать нелицеприятные выводы Счетной палаты во время ежегодного отчета. Кроме того, совет Госдумы направил в аппарат правительства просьбу о более активном вовлечении статс-секретарей в работу комитетов при обсуждении поправок на заседаниях комитетов.

Борьба с сомнительными личностями

Кажется ничто так не сплачивает депутатов, как солидарная нелюбовь к иноагентам и нежелательным организациям. Почти 400 народных избранников подписались под пакетом из трех законопроектов об их уголовном преследовании за рубежом и ужесточении контроля за их деятельностью внутри страны. Кроме того, была принята инициатива о запрете рекламы иноагентов в запрещенных социальных сетях.

К незаметным, но социально острым законопроектам следует отнести продление до года действия решения комиссии о призыве новобранца в армию и повышение штрафов для уклонистов за выезд с места жительства с 5000 до 20000 руб.

Но все-таки центральным весенним законодательным событием стало принятие комплексного закона о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Примечательным стало то, что одного из депутатов мошенники, выдавая себя за одного из заместителей председателя Госдумы, атаковали прямо во время рассмотрения новой инициативы.

Время отчетов

Март и апрель были богаты на отчеты. В рамках утвержденных советом Госдумы регламентных процедур, на Охотный ряд целый месяц приходили аудиторы, а затем министры с вице-премьерами, и руководство Банка России.

Первый доклад о проделанной работе председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука состоялся 20 марта. Это первый глава контрольного ведомства, который был утвержден не Госдумой, а Советом Федерации после перехода к верхней палате этого полномочия в соответствии с поправками в Конституцию в 2020 г. Отработав не полный год, и не имея, по сути, моральных обязательств перед депутатами, Ковальчук насытил отчет фактурой и был принят весьма благодушно.

А 26 марта, после отдельных встреч с каждой из пяти парламентских фракций, состоялся шестой отчет премьер-министра Михаила Мишустина. Отчет занял четыре часа с небольшим, за которые он рассказал об итогах реализации нацпроектов и планах на будущее. Не забыл он и о прошлом – Мишустин вспомнил, что именно в этот день 25 лет назад был избран президентом Владимир Путин. Под аплодисменты главе государства в парламенте закончился отчет правительства.

Сессию отчетов завершила глава ЦБ Эльвира Набиуллина 9 апреля. От непримиримой критики высокой ключевой ставки депутаты как будто перешли к следующей стадии и выразили осторожную надежду, что ЦБ сделать всё, чтобы она начала снижаться.

Годовщина Госдумы

До конца месяца у депутатов должна пройти региональная неделя, на которой они встречаются с избирателями, а затем начинается двухнедельный отпуск. Как будто специально, Минстроем России принято решение о проведении Всероссийского субботника во всех регионах страны 26 апреля 2025 г., к участию в котором всех депутатов и призывает руководство парламентских фракций. 27 апреля – в день российского парламентаризма, – в Санкт-Петербурге перед законодателями с напутствием может выступить президент. В этом году исполняется 120 лет с момента создания Госдумы Российской империи по инициативе императора Николая II.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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