Скандалы, отчеты, преследования

Скандалы, отчеты, преследованияЧто делала Госдума перед уходом на длинные «весенние каникулы»
В работе Госумы наступил «технический перерыв». Он связан, в том числе, с масштабными мероприятиями, приуроченными к празднованию 80-летия Победы. Планово депутаты соберутся на ближайшее заседание 13 мая. По заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не раньше майских состоится и послание Федеральному Собранию.
В течение двух месяцев жизнь на Охотном ряду была насыщеннее, чем обычно. Депутаты провели в марте семь пленарных заседании, и еще пять в апреле. Было принято 55 законов, а 63 инициатив отклонено, что превышает среднемесячные объемы выработки. Однако основные события скорее были связаны с околозаконотворческими процессами. Так, обострились противоречия как между верхней и нижней палатой парламента, так и внутри Госдумы.
Животное напряжение
Первый шаг к обострению произошел в начале прошлого месяца. Спикер Вячеслав Володин в ходе закрытой части пленарного заседания 4 марта внезапно поделился подробностями своей личной жизни, заявив, что у него дома есть трехногая собака, которую дети взяли из приюта, а также «котенок приблудший».
Дробление комитета
Так он на собственном примере поддержал предложение коммунистки Нины Останиной внести законопроект о разрешении регионам усыплять бездомных животных, если их в течение некоторого времени не забирают из приютов. Действительно, через некоторое время инициатива в Госдуму поступила, хотя не дошла даже до первого чтения. Была образована рабочая группа по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, под руководством зампреда Госдумы Шолбана Кара-оола.
Нужно сказать, что Госдума в течение последних лет предпринимала несколько попыток подступить к проблеме обращения с бездомными животными после резонансных нападений уличных собак на людей. Внесенная инициатива, разрешающая умерщвление бездомных животных, была встречена внезапно жесткой публичной критикой со стороны сенатора Андрея Клишаса, митингами зоозащитников в нескольких городах и отрицательными заключениями от ряда ведомств, комитетов Совета Федерации и регионов.
Нынешняя дискуссия, которая приняла довольно жесткий характер, вылилась в публичную плоскость. В итоге Госдума обратилась к «арбитру»: направила обращение в правительство по проблеме бездомных животных и ждет от него предложений. Впрочем, на прошедшем в конце марта отчете Белого дома этот вопрос все же не поднимался. И сам собой сошёл на нет.
Статс-секретари ответят за все
Фракции впервые получили возможность высказать, что думают о подготовке правительственных отзывов на законопроекты. Основной темой совещания депутатов со статс-секретарями 7 марта стали «внезапные», но существенные поправки ко второму чтению, меняющие концепцию законопроектов.
Минус мандат
Например, в прошлую осеннюю сессию правительство повысило штрафы для автомобилистов через поправки к инициативе парламента Кабардино-Балкарской Республики, которая предполагала ужесточение наказания только за опасную езду. В то же время сами депутаты через поправки в проект, который касался кредитов, ввели сборы в 3% для распространителей интернет-рекламы.
По итогам обсуждения были инициированы поправки в регламент: статс-секретарей будут приглашать слушать нелицеприятные выводы Счетной палаты во время ежегодного отчета. Кроме того, совет Госдумы направил в аппарат правительства просьбу о более активном вовлечении статс-секретарей в работу комитетов при обсуждении поправок на заседаниях комитетов.
Борьба с сомнительными личностями
Кажется ничто так не сплачивает депутатов, как солидарная нелюбовь к иноагентам и нежелательным организациям. Почти 400 народных избранников подписались под пакетом из трех законопроектов об их уголовном преследовании за рубежом и ужесточении контроля за их деятельностью внутри страны. Кроме того, была принята инициатива о запрете рекламы иноагентов в запрещенных социальных сетях.
К незаметным, но социально острым законопроектам следует отнести продление до года действия решения комиссии о призыве новобранца в армию и повышение штрафов для уклонистов за выезд с места жительства с 5000 до 20000 руб.
Но все-таки центральным весенним законодательным событием стало принятие комплексного закона о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Примечательным стало то, что одного из депутатов мошенники, выдавая себя за одного из заместителей председателя Госдумы, атаковали прямо во время рассмотрения новой инициативы.
Время отчетов
Март и апрель были богаты на отчеты. В рамках утвержденных советом Госдумы регламентных процедур, на Охотный ряд целый месяц приходили аудиторы, а затем министры с вице-премьерами, и руководство Банка России.
Первый доклад о проделанной работе председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука состоялся 20 марта. Это первый глава контрольного ведомства, который был утвержден не Госдумой, а Советом Федерации после перехода к верхней палате этого полномочия в соответствии с поправками в Конституцию в 2020 г. Отработав не полный год, и не имея, по сути, моральных обязательств перед депутатами, Ковальчук насытил отчет фактурой и был принят весьма благодушно.
А 26 марта, после отдельных встреч с каждой из пяти парламентских фракций, состоялся шестой отчет премьер-министра Михаила Мишустина. Отчет занял четыре часа с небольшим, за которые он рассказал об итогах реализации нацпроектов и планах на будущее. Не забыл он и о прошлом – Мишустин вспомнил, что именно в этот день 25 лет назад был избран президентом Владимир Путин. Под аплодисменты главе государства в парламенте закончился отчет правительства.
Сессию отчетов завершила глава ЦБ Эльвира Набиуллина 9 апреля. От непримиримой критики высокой ключевой ставки депутаты как будто перешли к следующей стадии и выразили осторожную надежду, что ЦБ сделать всё, чтобы она начала снижаться.
Годовщина Госдумы
До конца месяца у депутатов должна пройти региональная неделя, на которой они встречаются с избирателями, а затем начинается двухнедельный отпуск. Как будто специально, Минстроем России принято решение о проведении Всероссийского субботника во всех регионах страны 26 апреля 2025 г., к участию в котором всех депутатов и призывает руководство парламентских фракций. 27 апреля – в день российского парламентаризма, – в Санкт-Петербурге перед законодателями с напутствием может выступить президент. В этом году исполняется 120 лет с момента создания Госдумы Российской империи по инициативе императора Николая II.