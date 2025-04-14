Скандалы, отчеты, преследования

Дробление комитета

Еще одной линией стало якобы имеющее место аппаратное противостояние спикера с одним из самых влиятельных депутатов – главой комитета по госстроительству и законодательству Павлов Крашенинниковым. Прилюдная перепалка со спикером Госдумы произошла в зале заседаний в конце 2024 г. при переносе законопроекта о реформе местного самоуправления во втором чтении. Уже в этом году «Ведомости» сперва написали о том, что из-за позиции спикера «завис» предвыборный законопроект все того же Клишаса. Затем опубликовали инсайд о том, то по инициативе Володина якобы прорабатывается возможность сокращения вопросов ведения комитета Крашенинникова. Действительно, из 1123 не рассмотренных законопроектов Госдумы 266 приходятся на него. А в вопросы ведения комитета Крашенинникова включены 11 из 24 федеральных кодексов.