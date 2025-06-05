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Не нужен нам берег турецкий?

Почему похоронена идея создания газового хаба в Восточном Средиземноморье
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Российская газовая политика на протяжении нескольких десятилетий опровергает тезис о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ибо с завидным упорством мы пытаемся спасти от энергетического кризиса тех, кто этого не просит, – европейцев. В свое время ради снижения рисков транзита голубого топлива через Украину и обеспечения бесперебойных поставок в Старый Свет были построены недешевые «Северные потоки». ЕС тем временем разрабатывал и принимал газовые директивы, которые вставляли палки в колеса этим проектам. Теперь же, когда трубопроводы на Балтике взорваны, а газовые хранилища в Европе скорее наполовину пусты, чем наполовину полны, – Германия предлагает и вовсе исключить любую возможность восстановления «Северных потоков», включив их в санкционные списки. То есть уничижить этот спасательный круг европейской энергетики, пусть пока и продырявленный.

И даже после начала новой волны антироссийских санкций попытки спасения Европы не прекращались. Одна из них – формирование газового хаба в Турции для поставок российского сырья «кружным путем» на Балканы и далее в Центральную Европу. Напомним: сама идея турецкого транзита возникла после того, как Брюссель в очередной раз назло Москве отморозил себе уши, отказавшись от более прямого маршрута – «Южного потока». Но Россия проявляла настойчивость – построила «Турецкий поток», а после подрыва балтийских трубопроводов выдвинула идею создания упомянутого хаба с целью увеличения поставок из России в Европу. Но история в очередной раз повторяется – Европа плюет в протянутую руку. В мае Брюссель обнародовал план по окончательному отказу от российского газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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