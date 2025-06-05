Не нужен нам берег турецкий?Почему похоронена идея создания газового хаба в Восточном Средиземноморье
Российская газовая политика на протяжении нескольких десятилетий опровергает тезис о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ибо с завидным упорством мы пытаемся спасти от энергетического кризиса тех, кто этого не просит, – европейцев. В свое время ради снижения рисков транзита голубого топлива через Украину и обеспечения бесперебойных поставок в Старый Свет были построены недешевые «Северные потоки». ЕС тем временем разрабатывал и принимал газовые директивы, которые вставляли палки в колеса этим проектам. Теперь же, когда трубопроводы на Балтике взорваны, а газовые хранилища в Европе скорее наполовину пусты, чем наполовину полны, – Германия предлагает и вовсе исключить любую возможность восстановления «Северных потоков», включив их в санкционные списки. То есть уничижить этот спасательный круг европейской энергетики, пусть пока и продырявленный.
И даже после начала новой волны антироссийских санкций попытки спасения Европы не прекращались. Одна из них – формирование газового хаба в Турции для поставок российского сырья «кружным путем» на Балканы и далее в Центральную Европу. Напомним: сама идея турецкого транзита возникла после того, как Брюссель в очередной раз назло Москве отморозил себе уши, отказавшись от более прямого маршрута – «Южного потока». Но Россия проявляла настойчивость – построила «Турецкий поток», а после подрыва балтийских трубопроводов выдвинула идею создания упомянутого хаба с целью увеличения поставок из России в Европу. Но история в очередной раз повторяется – Европа плюет в протянутую руку. В мае Брюссель обнародовал план по окончательному отказу от российского газа.