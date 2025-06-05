Не нужен нам берег турецкий?

Российская газовая политика на протяжении нескольких десятилетий опровергает тезис о том, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ибо с завидным упорством мы пытаемся спасти от энергетического кризиса тех, кто этого не просит, – европейцев. В свое время ради снижения рисков транзита голубого топлива через Украину и обеспечения бесперебойных поставок в Старый Свет были построены недешевые «Северные потоки». ЕС тем временем разрабатывал и принимал газовые директивы, которые вставляли палки в колеса этим проектам. Теперь же, когда трубопроводы на Балтике взорваны, а газовые хранилища в Европе скорее наполовину пусты, чем наполовину полны, – Германия предлагает и вовсе исключить любую возможность восстановления «Северных потоков», включив их в санкционные списки. То есть уничижить этот спасательный круг европейской энергетики, пусть пока и продырявленный.